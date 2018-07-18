Tarık Akan’ın kızı Özlem Üregül evlendi

Tarık Akan’ın 1986’da evlendiği Yasemin Erkut’tan olan kızı Özlem Üregül, Canberk Akkaya ile evlendi. Üregül, annesi Yasemin Erkut’un İstinye’deki evinden davul zurna eşliğinde çıktı.

Düğünde Tarık Akan’ın çocuklarının annesi Yasemin Erkut, büyük oğlu Barış Üregül, Özlem Üregül’ün ikizi Özgür Üregül ve dostları vardı.

İstinye bölgesinde yapılan kır düğününe yaklaşık 300 kişi katıldı ve düğün dans gösterileri ile son buldu.

"KARDEŞİM ÇOK MUTLUYDU"

Tarık Akan’ın büyük oğlu Barış Üregül, kız kardeşinin düğünü hakkında “Mükemmel bir düğündü. Kardeşim çok mutluydu. Allah ömür boyu mutluluk versin.” dedi.

İstanbul Teknik Üniversitesi İşletme Fakültesi mezunu olan Özlem Üregül, 2 yılı aşkın süredir birlikte olduğu Canberk Akkaya’ya “evet” derken eşinin ayağına da bastı.