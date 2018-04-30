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Tarık Akan'ın torunu

Tarık Akan'ın torunu ilk kez objektiflere yansıdı.

Haber Merkezi | 30.04.2018 - 15:05..
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2016 yılında yaşamını yitiren Yeşilçam’ın usta oyuncusu Tarık Akan’ın oğlu Barış Üregül, şarkıcı Asya Engin’le evlenmiş, çiftin ekim ayında bir çocukları olmuştu. Gece adı verilen minik bebek, ilk kez önceki gün Bodrum’da görüntülendi. Asya Engin, 6 aylık kızıyla alışverişte objektife yansıdı.

"BOŞANMAYLA İLGİLİ KONUŞMAK İSTEMİYORUM"

Kızı doğduktan kısa süre sonra Barış Üregül’le evliliğini bitiren Asya Engin, soruları yanıtlamak istemedi. Şarkıcı, “Bana boşanmayla ilgili soru sormayın. Haberin o tarafında olmak istemiyorum. Kendimi de eski eşimi de bu tartışmaya sokmam. Ben sadece iyi bir anne olmak istiyorum” diyerek uzaklaştı.

Tarık Akan'ın torunu

Tarık Akan'ın torunu

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