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Tarım Bakanlığı'ndan Ordu'daki çiftçiler için açıklama

Bakanlık tarafından yapılan açıklamayla afetlerden etkilenen çiftçilerin kredi borcunun erteleneceği bildirildi.

Haber Merkezi | 09.08.2018 - 14:40..
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Tarım Bakanlığı'ndan Ordu'daki çiftçiler için açıklama

Dün Ordu'da yoğun yağış nedeniyle yaşanan sel felaketinin bilançosu ağır oldu.

Sel nedeniyle mahsur kalan 165 kişi heliikopterle kurtarıldı ve selden etkilenmeyen bölgelere götürüldü.

Yaşanan taşkın nedeniyle Ünye'deki Cevizdere Köprüsü yıkıldı ve Karadeniz Sahil Yolu çift yönlü olarak bir süre trafiğe kapatıldı.

Tarım Bakanlığı'ndan Ordu'daki çiftçiler için açıklama

Ordu'da selin geliş anı vatandaş kamerasında VİDEO

DENİZDE FINDIK ADACIKLARI MEYDANA GELDİ

Yaşanan felaketten en çok etkilenense çiftçiler oldu. Tonlarca fındık denize gitti ve adeta fındık adacıkları oluştu.

TÜM ZARARI DEVLET KARŞILAYACAK

Bu manzara karşısında devletin tüm kurumları harekete geçti ve yetkililerce, sel nedeniyle oluşan maddi zararın tamamının devlet tarafından üstlenileceği bilgisi verildi.

Tarım Bakanlığı'ndan Ordu'daki çiftçiler için açıklama

Ordu'da tonlarca fındığın denize aktığı anlar VİDEO

KREDİ BORÇLARI ERTELENİYOR

Bugün de, Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli, çiftçileri sevindirecek bir haber verdi. Pakdemirli, "Afetten etkilenen çiftçilerin düşük faizli zirai kredi borçları müracaatları halinde ertelenecek." açıklamasında bulundu.

Tarım Bakanlığı'ndan Ordu'daki çiftçiler için açıklama

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