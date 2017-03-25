Tarımda Çukurova'ya alternatif geliyor

Kahramanmaraş'ta 21 yıl önce Menzelet ve Kılavuzlu barajlarıyla projelendirilen Kılavuzlu Sulama Projesi'ndeki çalışmalar, Güneydoğu Anadolu Projesi (GAP) Eylem Planı kapsamına alınmasıyla hızlandırıldı. Yaklaşık 1 milyar liraya mal olması planlanan projenin tamamlanan birinci etabı sayesinde 4 bin 650 hektara yakın alan suya kavuşturuldu. Dört etaptan oluşacak projenin tamamlanmasıyla Kahramanmaraş, Gaziantep ve Hatay'daki binlerce hektarlık tarım arazisi suya kavuşacak.

"Yeni bir Çukurova"

Tarım arazilerinde yağmurlama ve damlama sulama yapılacağını belirten Devlet Su İşleri (DSİ) 20. Bölge Müdürü Emrah Köleoğlu, "Burada insanların gelirlerinin 4 kart atmasını hedefliyoruz. Bu iş Kahramanmaraş, Gaziantep ve Hatay illerimize çok büyük katkı sağlayacak. Uzun yıllar kuru tarım yapılan bölgenin birden sulu tarıma açılmasıyla bölgemiz Türkiye'nin sebze ve meyve üreticiliğinde söz sahibi olacak. Çukurova'ya olan yakınlığımızı da düşünülürse bu noktada yeni bir Çukurova inşallah önümüzdeki günlerde bu bölgede oluşmuş olacak. Türk tarımına ciddi bir katkı sağlayacak alan olacak."



