Tarkan, kendisine ülkeyi terk edecek diyen Bild'e tepkili

Türk asıllı Alman vatandaşı Pınar Dilek ile evlenen Tarkan, eşinin ailesinin yaşadığı Köln’de bir villa satın almıştı. Tarkan ayrıca yasal kalış süresiyle ilgili vize sınırlamasına takılmamak için oturum izni başvurusu da yaptı.

Almanya'nın önde gelen gazetelerinden Bild, bunun nedenini Cumhurbaşkanı Erdoğan’a bağladı. Tarkan’ın oturma izni almak için Alman Konsolosluğu’na gittiğine dair haberi de veren gazete, “Yoksa Erdoğan’dan gına mı geldi?” üst başlığıyla duyurdu ve pop yıldızının yakında Köln’e taşınacağını yazdı. Gazete, Tarkan’ın Türkiye’den hükümetin politikalarından rahatsız olduğunu öne sürdü.

TARKAN AÇIKLAMA YAPTI

Tarkan, Bild gazetesinin haberi üzerine açıklama yaptı. Haberde "yanlış bir algı yaratılmasına neden olabilecek, doğru olmayan bilgiler verilmiş ve gereksiz varsayımlarda bulunulduğu" belirtilen açıklama şu şekilde:





Alman konsolosluğu çalışanlarının Tarkan izdihamı.

ÜLKEMİ TERK ETMEK GİBİ BİR DÜŞÜNCEM YOK

"Oturum talebimin söz konusu haberde ifade edildiği sebeplerden olmamasıyla birlikte ülkemi terk etmek gibi bir düşüncem de asla yoktur.

VİZE SORUNU YAŞAMAMAK İÇİN...

Oturumu Almanya’da olan eşim Pınar Tevetoğlu’yla sıklıkla Almanya’ya seyahat ettiğimizden, benim ordaki yasal kalış sürelerimle ilgili bir vize sorunu yaşamamak içindir Almanya oturumu başvurum.

OLUMSUZ GÜNDEM YARATILMAYA ÇALIŞILDI

Bu kadar net ve anlaşılır olan bir talebin başka yerlere çekilmesi, konunun özünden saptırılıp doğruluk içermeyen olumsuz bir gündem yaratılmaya çalışılması beni üzmüştür.

Kimseyi zor durumda bırakmamak ve yanlış anlaşılmalara sebep olmamak için konuyla ilgili gerekli duyarlılığın gösterilmesini rica ederim."