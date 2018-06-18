Tarkan'dan Babalar Günü paylaşımı

45 yaşında baba olmaya hazırlanan Megastar Tarkan, son günlerde eşi Pınar Dilek Tevetoğlu ile birlikte Tarabya'daki villalarını kızları Lidya için dizayn ediyor.

'BÜTÜN BABALARIN VE BABA ADAYLARININ GÜNÜ KUTLU OLSUN'

Tarkan, 7.5 aylık hamile olan eşiyle birlikte Instagram hesabından bir fotoğraf paylaştı. İlk çocuğunu kucağına almanın heyecanını yaşayan Tarkan, fotoğrafının altına "Bütün babaların ve baba adaylarının Babalar Günü kutlu olsun" notunu düştü. Tarkan'ın paylaştığı fotoğraf, kısa sürede yoğun ilgi gördü.