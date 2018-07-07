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Tarlada su kanalı açarken tarihi eser buldu

Konya'da çiftçi Ömer Bakır, tarlasında traktörü ile su kanalı açmaya çalıştığı sırada tarihi esere rastladı.

DHA | 07.07.2018 - 06:49..
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Ereğli ilçesine bağlı Aziziye Mahallesi'nde bulunan tarlasında traktörü ile su kanalı açmaya çalışan Ömer Bakır, traktörün pulluğuna bir taşın takılması üzerine durdu. Aşağıya inip bakan Bakır, taşın tarihi eser olduğu fark edip durumu jandarmaya bildirdi.

Tarlada su kanalı açarken tarihi eser buldu

AİT OLDUĞU DÖNEM HENÜZ BELLİ DEĞİL

İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler, tarla etrafına güvenlik şeridi çekerek önlem aldı. Tarihi eser, olay yeri incelemelerinin ardından Ereğli Müze Müdürlüğü'ne teslim edildi. Burada yapılacak çalışmanın ardından tarihi eserin hangi döneme ait olduğu belirlenecek.

Tarlada su kanalı açarken tarihi eser buldu

Tarlada su kanalı açarken tarihi eser buldu

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