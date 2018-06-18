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Tarlada üniversite sınavına hazırlanıyor

Muğla'da tarlada babasına yardım eden Ece Öztürk, molalarda test çözerek hazırlandığı üniversite sınavını kazanmak istiyor.

DHA | 18.06.2018 - 11:26..
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Menteşe ilçesinin kırsal Çiftlik Mahallesi'nde yaşayan Ece Öztürk, azmi ile takdir topluyor. Menteşe Kanuni Sultan Süleyman Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nden bu yıl mezun olan Ece Öztürk, tarlada traktör ile çift sürüyor.

MOLALARDA TEST ÇÖZÜYOR

Ailesine her konuda yardım eden genç kız, verdiği molalarda ise test çözerek 30 Haziran ve 1 Temmuz'da yapılacak olan Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nı (YKS), kazanmak için büyük bir özveride bulunuyor.

Tarlada üniversite sınavına hazırlanıyor

BEDEN EĞİTİMİ ÖĞRETMENİ OLMAK İSTİYOR

Usta çiftçilere taş çıkartan Ece Öztürk, "Babama tarladaki işlerinde yardım ediyorum. İnekleri otlatıp, sağıyorum, çift sürüyorum. Daha 4'üncü sınıftayken babamın kucağında traktör sürmeye başladım. Biraz daha büyünce, kendim kullanmayı öğrendim. Benim için zor olmuyor. Toprakla uğraşmaktan büyük keyif alıyorum. Okulumu takdir belgesi alarak bitirdim. Beden eğitimi öğretmeni olmak istiyorum." dedi.

Tarlada üniversite sınavına hazırlanıyor

"KIZIMLA GURUR DUYUYORUM"

Çiftçi emeklisi baba Recep Öztürk ise, "Kızımla ne kadar gurur duysam azdır. Sürekli annesi ve bana yardım ediyor. Bunların yanı sıra bir yandan da üniversite sınavlarına hazırlanıyor. Derslerinde başarısını takdir belgesiyle taçlandırdı. Gelecekte kendisinin iyi bir yerde olacağına yürekten inanıyorum. Alçakgönüllülüğüyle elinden geldiği kadar herkesin işine koşmaya çalışıyor." diye konuştu.

Tarlada üniversite sınavına hazırlanıyor

Tarlada üniversite sınavına hazırlanıyor

Tarlada üniversite sınavına hazırlanıyor

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