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Tarlasından çıkan tarihin bekçisi

Şanlıurfa'da dünyanın bilinen en eski tapınak merkezi Göbeklitepe'nin yer aldığı bölgedeki ilk bulguya rastlanan arazinin eski sahibi Yıldız, ören yerinde güvenlik görevlisi olarak hizmet veriyor.

AA | 26.03.2018 - 12:39..
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Şanlıurfa'da dünyanın bilinen en eski tapınak merkezi Göbeklitepe'nin yer aldığı bölgedeki ilk bulguya rastlanan arazinin eski sahibi 66 yaşındaki Mahmut Yıldız, bir dönem kazılarında da çalıştığı ören yerinde güvenlik görevlisi olarak hizmet veriyor.

2005 YILINDA GÖREVİNİ BIRAKTI

Mahmut Yıldız'ın yaklaşık 23 yıl önce babası İbrahim Yıldız ile ören yerindeki tarlalarını sürerken buldukları taşları müzeye götürmeleriyle başlayan Göbeklitepe'deki çalışmalar sürüyor. Dönemin kazı başkanı Alman asıllı Prof. Dr. Klaus Schmidt öncülüğünde yürütülen kazı çalışmalarında 20 yıl görev alan Yıldız, yaşının ilerlemesi dolayısıyla 2005 yılında bu görevini bıraktı.

Tarlasından çıkan tarihin bekçisi

Buna rağmen "tarihten" kopamayan Yıldız, Göbeklitepe'ye güvenlik görevlisi olarak hizmet ediyor. Dünyanın dört bir yanından Göbeklitepe'ye gelen yerli ve yabancı turistlere de gönüllü rehberlik yapan Yıldız, giydiği yöresel kıyafetler dolayısıyla da ören yerinin en çok tanınan simalarının başında yer alıyor.

"DÜNYAYA MİRAS BIRAKTIK"

Arkalarında dünyaya güzel bir miras bırakmanın sevincini yaşadığını anlatan Yıldız, "İnsan ne yaparsa yapsın, toplum için faydalı bir şeyler yapmalıdır. Arkada güzel eserlerin bırakılması lazım, herkesin arkasından 'Allah razı olsun' denilebilmelidir. Dürüstlük önemli burada. Biz dünyaya miras bıraktık. Bundan dolayı mutluyuz. İnşallah burası çok daha güzel olur, daha da çok buluntu çıkar. Umarım, bu tür şeylere bakan uzmanlar, dünyada daha iyi eserlerin bulunmasına da katkı sağlar." diye konuştu.

Tarlasından çıkan tarihin bekçisi

T BİÇİMLİ DİKİLİ TAŞLAR BULUNDU

Berlin Alman Arkeoloji Enstitüsü ve Şanlıurfa Müzesince 1995'ten bu yana ortaklaşa yürütülen çalışmalarla kazıların başladığı ören yerinde, neolitik döneme ait boyları 3-6 metre, ağırlıkları da 40-60 ton olan, yabani hayvan figürlü "T" biçimli dikili taşlar bulundu.

Kazılarda aynı zamanda, 8-30 metre çapında dairesel ve dikdörtgen şekilli dünyanın en eski tapınak kalıntıları ve yaklaşık 12 bin yıl öncesine ait olduğu belirtilen 65 santimetre uzunluğunda insan heykeli gibi çeşitli tarihi eserler de gün yüzüne çıkarıldı. Göbeklitepe, Birleşmiş Milletler (BM) Bilim, Eğitim ve Kültür Teşkilatının (UNESCO), "Dünya Mirası Geçici Listesi"ndeki varlıklar arasında yer alıyor.

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