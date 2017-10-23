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Tarsus'a şehit ateşi düştü

Hakkari'de şehit olan Üsteğmen Köreke'nin acı haberi, ilçeye bağlı Yeniömerli Mahallesi'nde oturan ailesini yasa boğdu.

23.10.2017 - 19:10
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Hakkari'nin Çukurca ilçesinin karşısında Irak'ın kuzeyinde sınıra yakın bölgede PKK'lı teröristler tarafından önceden döşenen el yapımı patlayıcının askeri aracın geçişi sırasında infilak ettirilmesi sonucu şehit olan 27 yaşındaki İstihkam Üsteğmen Ozan Olgu Köreke'nin Mersin'in Tarsus İlçesi'ndeki baba evine ateş düştü.

AİLE YASA BOĞULDU

Operasyon sırasında el yapımı patlayıcının patlatılması sonucu şehit olan Üsteğmen Köreke'nin acı haberi, ilçeye bağlı Yeniömerli Mahallesi'nde oturan ailesini yasa boğdu.

Tarsus'a şehit ateşi düştü

AİLESİ TESELLİ EDİLMEYE ÇALIŞILDI

Bolu Komando Tugayı Komutanlığı'nda görevliyken geçici görevle Çukurcu'ya gittiği öğrenilen şehit Üsteğmen'in baba evine giden Kaymakam Yüksel Ünal, Belediye Başkanı Şevket Can,  İlçe Garnizon Komutanı Yüzbaşı Selim Onaran ve İlçe Emniyet müdürü Halis Ünal, anne Aydanur Köreke'yi teselli etmeye çalıştı.

Oğlunun şehit haberi ile yıkılan anne gözyaşlarına boğulurken, alışveriş için pazara giden baba Hüseyin Köreke, karşısında askeri yetkilileri görünce büyük bir acı yaşadı.

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