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Tartıştığı erkek arkadaşı yüzüne kimyasal madde attı

Eskişehir'de tartıştığı erkek arkadaşı tarafından yüzüne kimyasal madde atılan Gürcistan asıllı kadın, hastanede tedavi altına alındı.

20.11.2017 - 10:56
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madde

Eskişehir'de, bilgisayar öğretmenliği ve çocuk bakıcılığı yaparak geçimini sağlayan Marina Lakvekheliani (45), ayrılmak istediği İ.C. (46) ile tartıştı.

Tartışmanın ardından marketten alışveriş yapıp İstiklal Mahallesi'ndeki evine giden Lakvekheliani, kapının önünde bir yıldır birlikte olduğu İ.C. ile karşılaştı.

YÜZÜNE KİMYASAL MADDE ATTI

Marina Lakvekhelian, erkek arkadaşı tarafından yüzüne kimyasal madde atılması sonucu yaralandı. Kafeye gidip yüzünü yıkadıktan sonra yanık acısı hisseden, suratındaki kızarıklıkları fark eden Lakvekheliani, Eskişehir Devlet Hastanesi'ne başvurdu.

"BENİ TEHDİT EDİYORDU"

Plastik cerrahi bölümünde tedavi altına alınan Lakvekheliani, gazetecilere yaptığı açıklamada, erkek arkadaşından yalan söylediğini öğrendiği için ayrılmak istediğini söyledi.

Lakvekheliani, "Dediklerinin hiçbiri birbirini tutmuyordu. Yaklaşık bir yıldır birlikteydik. Son 8 aydır sürekli kavga ediyorduk zaten. Ben 1999 yılında Türkiye'ye geldim. 2015 yılında da Türk vatandaşı oldum ve burada çalışıyorum. Kendisi ile daha önce de ayrılmak istedim. Zorla geliyordu ve beni tehdit ediyordu." iddiasında bulundu.

İ.C'nin henüz yakalanamadığını dile getiren Lakvekheliani, "Hala mesaj atıyor. Yakalanamadı. Koruma talep ediyorum. Can güvenliğim tehlikede. Kendisinin başka olaylardan dolayı da cezaları var. Adli kontrolü var, imza atıyor." ifadelerini kullandı.

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