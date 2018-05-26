Tartıştığı eşini bıçakla öldürdü

Kayseri'de yaşayan 72 yaşındaki M.A.K. ile 71 yaşındaki karısı S.K., tartışmaya başladı.

Tartışmanın büyümesi üzerine mutfaktan bıçağı alan yaşlı adam, eşini bıçaklamaya başladı.

KURTARILMADI

Kanlar içerisinde yere yığılan S.K., ihbar üzerine ambulans ile Eğitim ve Araştırma Hastanesi acil servisine kaldırıldı.

S.K. burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

ZANLI GÖZALTINDA

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından gözaltına alınan M.A.K, geçirildiği sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi.