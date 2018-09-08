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Tartıştığı genci öldüren travesti: Kendimi korudum

Bursa’da, trafikte tartıştığı Can Görkem Bayraktar’ı bıçaklayarak öldüren travesti Derya Yıldırım, "Kasıtlı değildi." dedi.

İHA | 08.09.2018 - 12:01..
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Osmangazi ilçesi Çekirge Meydanı’nda, Derya Yıldırım isimli kişi trafikte Can Görkem Bayraktar ile yol verme meselesi yüzünden tartıştı.

Yıldırım, tartışmanın ardından yola devam edip Çekirge Caddesi’ndeki evine gitti. Bayraktar da Yıldırım’ı takip etti.

Tartıştığı genci öldüren travesti: Kendimi korudum

K

KARNINDAN BIÇAKLADI

Bayraktar, evin önünde çıkan tartışmada Yıldırım’ın kafasına vurdu. Yıldırım da Bayraktar’ı karın bölgesinden bıçakladı. Hastaneye kaldırılan Bayraktar, doktorların müdahalesine rağmen hayatını kaybetti.

Tartıştığı genci öldüren travesti: Kendimi korudum

DAHA ÖNCE DE ERKEK ARKADAŞINI ÖLDÜRMÜŞ

Olaydan sonra tutuklanan Derya Yıldırım hakkında hazırlanan iddianamede sanığın daha önce de İzmir’de birlikte yaşadığı erkek arkadaşını öldürdüğü ortaya çıkmış ve Yıldırım için müebbet hapis istemiyle dava açılmıştı. İddianamenin kabul edilmesinin ardından Derya Yıldırım ilk kez hakim karşısına çıktı.

Tartıştığı genci öldüren travesti VİDEO

Tartıştığı genci öldüren travesti: Kendimi korudum

"KENDİMİ KORUMAYA ÇALIŞTIM"

Bursa 5. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davaya Can Görkem Bayraktar’ın yakınları ve taraf avukatları katıldı.

Duruşmada savunma yapması istenen Derya Yıldırım ilk savunmasını tekrar ederek Bayraktar ile trafikte tartıştıklarını daha sonra Bayraktar’ın bıçakla kendisini takip ettiğini ve saldırmak istediğini o esnada kendini korumaya çalıştığını ve Bayraktar’ı öldürme kastı olmadığını söyledi.

Duruşma eksik evrakların tamamlanması için ileri bir tarihe ertelendi.

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