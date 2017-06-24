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Tartıştığı kişilere rastgele ateş açtı: 5 yaralı

Gaziantep'te Davut Akşam(25) kahvehane önünde tartıştığı kişilere tüfekle ateş açtı.

24.06.2017 - 02:26
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Mevlana Mahallesi'nde meydana gelen olayda, Davut Akşam, kahvehane önünde bir grup ile tartıştıktan sonra yakın mesafedeki evine gidip, av tüfeğini alarak geri döndü. Akşam, burada tartıştığı kişilere silahı doğrultup rastgele ateş actı.

Tartıştığı kişilere rastgele ateş açtı: 5 yaralı

Silahtan çıkan saçmaların isabet ettiği, Ahmet Dirier (59), Delil Polat (19), Mehmet Dirier (33), Abdullah Kanat (23) ve Abdullah Yavuz (18) yaralandı. Av tüfeğinde fişeği biten Akşam, çevredekiler tarafından linç edilmek istendi.

Polis, tartaklanan Akşam'ı kalabalıktan kurtarıp 25 Aralık Devlet Hastanesi'ne götürdü.

Tartıştığı kişilere rastgele ateş açtı: 5 yaralı

Yaralanan 5 kişi ise çağrılan ambulanslarla Şehitkamil Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Tedaviye alınan Ekyam ile diğer yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.

Tartıştığı kişilere rastgele ateş açtı: 5 yaralı

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