Tartıştığı kişilere rastgele ateş açtı: 5 yaralı

Mevlana Mahallesi'nde meydana gelen olayda, Davut Akşam, kahvehane önünde bir grup ile tartıştıktan sonra yakın mesafedeki evine gidip, av tüfeğini alarak geri döndü. Akşam, burada tartıştığı kişilere silahı doğrultup rastgele ateş actı.

Silahtan çıkan saçmaların isabet ettiği, Ahmet Dirier (59), Delil Polat (19), Mehmet Dirier (33), Abdullah Kanat (23) ve Abdullah Yavuz (18) yaralandı. Av tüfeğinde fişeği biten Akşam, çevredekiler tarafından linç edilmek istendi.

Polis, tartaklanan Akşam'ı kalabalıktan kurtarıp 25 Aralık Devlet Hastanesi'ne götürdü.

Yaralanan 5 kişi ise çağrılan ambulanslarla Şehitkamil Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Tedaviye alınan Ekyam ile diğer yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.



