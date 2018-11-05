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Tartıştığı kişiye kurşun yağdırdı 3 kişi yaralandı

Karabük'te ağabeyi ile alkol alan Dursun T., yolda gördüğü husumetlisi ile tartıştı. Evine gidip tüfeğini alan Dursun T., 3 kişiyi yaraladı.

İHA | 05.11.2018 - 02:25..
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Dursun T. alkol aldığı yerde husumetlisi Adem İ. ile karşılaştı. İki tartıştıktan sonra Dursun T. evine gitti. Yanına aldığı tüfeğiyle ateş eden şahıs, Adem İ. ve yanındaki 2 kişiyi yaraladı.

Tartıştığı kişiye kurşun yağdırdı 3 kişi yaralandı

TÜFEĞİ ELİNDEN ALDILAR SALDIRGAN KAÇTI

Tüfekten çıkan saçmalar sonucu Adem İ. kafasından, Mustafa Y. (48) kolundan, Sabri K. (40) ise elinden yaralanırken, Şaban D. (52) ise yara almadan kurtuldu. Bu sırada Adem İ. ve yanındaki arkadaşları Dursun T.’nin elinden tüfeği aldı.

Yaralanan şahsılar durumu polise bildirirken, Dursun T. ise olay yerinden kaçtı.

Bu sırada olay yerine geçen ekipler yaralı şahsıları olay yerine çağrılan ambulansa bindirerek Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi gönderirken, kaçan şahısla ilgili çalışma başlattı.

Tartıştığı kişiye kurşun yağdırdı 3 kişi yaralandı

Tartıştığı kişiye kurşun yağdırdı 3 kişi yaralandı


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