Tartıştığı komşusunu av tüfeğiyle öldürdü

Çaycuma ilçesine bağlı Dağüstü Köyü'nde meydana gelen olayda, şitme engelli Sadullah Ç.(58), komşusu Nurgül Karakoç(45) ile evinin önünde bilinmeyen bir nedenle tartıştı. Sadullah Ç. tartışmanın ardından evden aldığı av tüfeğiyle Nurgül Karakoç'a ateş etti. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri Nurgül Karakoç'un hayatını kaybettiğini tespit etti. Jandarma Sadullah Ç.'yi gözaltına aldı.

Nurgül Karakoç’un cesedi, Cumhuriyet Savcısı'nın yaptığı incelemenin ardından Çaycuma Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.