Şeyh Şamil Mahallesi, 88'inci Sokak'ta 2 katlı evin üst katında yaşanan olayda, baba Ahmet Turan Karakurt(63) ile oğlu İsmail Karakurt(29) arasında evlerinde henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı.

OĞLUNU BAŞINDAN VURDU

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine baba Ahmet Turan Karakurt, oğlu İsmail Karakurt'u başından tabanca ile vurdu. Silah sesini duyan mahalle sakinleri durumu polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri İsmail Karakurt'un hayatını kaybettiğini belirledi.

Tartıştığı oğlunu silahla başından vurdu VİDEO

BABA TESLİM OLDU

Baba Ahmet Turan Karakurt olay yerine gelen polis ekiplerine teslim olurken, haberi alan ailenin yakınları olay yerinde sinir krizi geçirdi.

İsmail Karakurt'un cenazesi olay yeri inceleme ekiplerinin yaptığı çalışmanın ardından otopsi için Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.