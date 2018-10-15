Film kahramanı Tarzan'a özenerek halattan sarmkaya çalışan kadın, suya atlayacağı sırada düşerek yere çakıldı. Halatı elinden kaçıran kız havada uçarken taşa çarpıp suya düştü. Şans eseri kadın bu kazayı küçük sıyırıklarla atlattı
Tarzan'a özenen kız feci düştü - VİDEO
HALATI ELİNDEN KAÇIRDI
Atlayış yapacağı kayanın üzerinden aşağı düşerken elinden halatı kaçıran genç kadın, bir anda önündeki taşa çarptı, ardından doğruca suya düştü.
Kadının düşüşnden hemen sonra çevredekiler ona yardıma koştu. Neyse ki şansı yaver giden kadın, kazayı hafif yaralı olarak atlattı.