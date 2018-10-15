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Tarzan'a özenen kız feci düştü

Tarzan'a özenen bir kadın, ağaç dallarından sarkan halat ile sarkarak suya atlamaya çalıştı, ancak sonu kötü oldu.

Haber Merkezi | 15.10.2018 - 15:10..
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Film kahramanı Tarzan'a özenerek halattan sarmkaya çalışan kadın, suya atlayacağı sırada düşerek yere çakıldı. Halatı elinden kaçıran kız havada uçarken taşa çarpıp suya düştü. Şans eseri kadın bu kazayı küçük sıyırıklarla atlattı

Tarzan'a özenen kız feci düştü - VİDEO

HALATI ELİNDEN KAÇIRDI

Atlayış yapacağı kayanın üzerinden aşağı düşerken elinden halatı kaçıran genç kadın, bir anda önündeki taşa çarptı, ardından doğruca suya düştü.

Kadının düşüşnden hemen sonra çevredekiler ona yardıma koştu. Neyse ki şansı yaver giden kadın, kazayı hafif yaralı olarak atlattı.

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