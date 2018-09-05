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Taş kırma makinesine sıkışan işçi hayatını kaybetti

Kahramanmaraş'ta tamir için girdiği taş kırma makinesine sıkışan kaynak ustası hayatını kaybetti.

İHA | 05.09.2018 - 23:48..
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Akşam saatlerinde Pazarcık'taki bir beton firmasında çalışan Erkan Akar, kontrol etmek için girdiği makinenin içinde can verdi.

ARIZAYA BAKMAK İSTEMİŞTİ

İş yerindeki taş kırma makinesinin arızalanması sonrası kaynak ustası Erkan Akar (42) kontrol etmek için makinenin içine girdi. Arızayı tespit etmeye çalışan kaynak ustası Akar, makinenin aniden çalışması sonrası girdiği yerde sıkışarak hayatını kaybetti.

Olay yerinde yapılan incelemenin ardından Erkan Akar’ın cenazesi Pazarcık Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

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