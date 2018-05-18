Taş kömürü müzesi madencilerin yaşamını anlatıyor

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından Baştarla Mahallesi'ndeki Türkiye Taşkömürü Kurumu Üzülmez Müessesesi'ne ait eğitim ocağının yanında 2011'de inşa edilen Maden Müzesi, yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çekiyor.

1840'TAN BERİ KULLANILAN ARAÇ GEREÇLER

Madenci heykelleriyle kömürün çıkarılışının efektlerle canlandırıldığı müzede, geçmişten günümüze madencilerin kullandığı kazma, baret, fener, maske, çizme ve haberleşme cihazları gibi çok sayıda araç ve gerecin yanı sıra kömürün oluşumuyla ilgili görsel ve yazılı materyaller yer alıyor.

ALIN TERİNİN FOTOĞRAFLARI

Kent kültüründe önemli bir yere sahip olan taş kömürünün izlerinin görüldüğü müzede minyatür maden ocağı tesisi, görselliğiyle maden sahasını bire bir yansıtıyor.

Maden işçisinin polyesterden yapılan heykelleriyle yer altındaki çalışma koşulları anlatıldığı müzede, alın terinin, emeğin, mücadelenin değeri gözler önüne seriliyor.

KENTİNN TURİZMİNE KATKI SUNUYOR

Müzeye gelen ziyaretçiler, resim ve film gibi materyaller, dijital simülasyonlar, kömürün oluşumuyla ilgili görsel ve yazılı materyaller sayesinde madencilik tarihiyle ilgili de bilgi sahibi oluyor.

Her geçen gün artan ilgiyle yerli ve yabancı turistlerin ziyaret ettiği müze, kentin ve bölgenin turizm lokomotifi olma yolunda ilerliyor.

"SERGİLERLE MÜZEYİ TANITTIK"

Zonguldak Müze Müdürü Tahir Aksekili, "Ziyaretçi sayısını artırmak için çeşitli faaliyetlerde bulunduk. Geçici sergilerle müzeyi insanların ayağına getirdik. Sosyal medyayı kullanarak insanların müze hakkında bilgi almalarını sağladık. Geçen yılın toplam ziyaretçi sayısı 7 binken, bu sene bu sayıya henüz beşinci ayda ulaştık. Bu da müzeye daha önce gelen insanların memnun olması, gittiği yerlerde bunu anlatmasıyla oldu. İnsanlar müzeye geldiklerinde herkes farklı şeyler hissediyor. Öncelikle kentte yaşayanlar kendilerinden, akrabalarından, dedelerinden, babalarından bir şeyler buluyorlar, kendi geçmişlerini bir yerlerde görüyorlar. Çok duygusal anların yaşandığı zamanlar oluyor. Dışarından gelen yerli ziyaretçilerin tepkileri, 'Biz bu kömürü kullanıyorduk ama farklı yönleri varmış, zor şartlar altında üretiliyormuş.' şeklinde tepkileri oluyor. İnsanlar bu müzede kömürün kendilerine ulaşana kadar hangi aşamalardan geçtiklerini görüyorlar" dedi.



