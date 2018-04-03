Taşerona kadro geçişinden 900 bin kişi yararlandı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu, Bakanlıkta düzenlenen alt işveren işçilerinin kamuda istihdamı hakkında bilgilendirme toplantısında sürecin başından itibaren yoğun ve titiz bir çalışma gerçekleştirildiğini dile getirdi.

Taşerondan kadroya geçiş kapsamında; Cumhurbaşkanlığı 819, Başbakanlık bin 221, TBMM bin 157, Sağlık Bakanlığı 148 bin 489, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı 7 bin 480, Milli Eğitim Bakanlığı 31 bin 908, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı 31 bin 991, Gençlik ve Spor Bakanlığı 35 bin 697 olmak üzere taşeron çalışanlar istihdam edildi.





GÜVENLİK SORUŞTURMASINA TAKILANLAR ELENDİ

Güvenlik soruşturmasına takılanların ise terör örgütleriyle bağlantısı olduğu tespit edildiği için elendiği belirtildi. Güvenlik soruşturmasına takılarak elenenlerin 5’i TBMM, 572’si Sağlık Bakanlığı, 6’sı Gençlik ve Spor Bakanlığı ve 27’sinin Dicle Üniversitesi'nden olduğu açıklandı.





900 BİNİ AŞKIN KİŞİYE ULAŞAN BİR ÇALIŞMA

Sarıeroğlu, "Bugün itibarıyla, öngördüğümüz üzere, merkezi idarelerde, diğer kamu kurum ve kuruluşlarımızda, mahalli idarelerde 4C'den 4B'ye geçiş ve geçici mevsimlik işçilerimizle birlikte 900 bini aşan kişiye dokunan bir çalışmayı tamamlamış durumdayız. Ben tüm emekçi kardeşlerimize, kıymetli ailelerine ve aziz milletimize hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyorum." dedi.





EN ÇOK GEÇİŞ İSTANBUL'DA

Sarıeroğlu sözlerini şöyle sürdürdü: "En fazla taşerondan kadroya geçişin olduğu il İstanbul, 114 bin 432 kardeşimizin kadroya geçiş işlemi yapıldı. Ankara’da ise 66 bin 510 kişinin kadroya geçiş işlemi tamamladı."