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Taşıt Kanunu'nda değişiklik Resmi Gazete'de

Taşıt Kanunu'nda yapılan değişikliğe göre, bazı makamlar dışında, yabancı menşeli binek veya station-wagon cinsi taşıt edinilemeyecek.

AA | 31.10.2018 - 14:15..
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Taşıt Kanunu'nda değişiklik Resmi Gazete'de

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, kamuda dengelenmenin sağlanması için bir takım önlemler alınacağını açıklamıştı.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, lüks araç sayılarının düşürüleceğini bildirdi.

Yapılan çalışmanın ardından Cumhurbaşkanı kararı, Resmi Gazete'de yayınlandı.

BU KURUMLAR DIŞINDA YASAK

Taşıt Kanunu'nda yapılan değişikliğe göre; Kamu Başdenetçisi, üniversite rektörleri, Diyanet İşleri Başkanı, Genelkurmay 2. Başkanı ve başkanlıkları, Kara, Deniz, Hava Kuvvetleri Kurmay Başkanlıkları, Ordu, Kolordu, Tümen, Donanma, Hava Kuvvet ve Yurt İçi Bölge Komutanlıkları, Jandarma Genel Komutanı, general veya amiral rütbesi ile fiilen işgal edilen diğer bütün makamlar ile bakanlık müsteşarları, düzenleyici ve denetleyici kurum başkanları, Emniyet Genel Müdürlüğü, Ankara, İstanbul, İzmir Emniyet Müdürlükleri ile güvenlik önlemli (zırhlı) araçlar, koruma altına alınanlarla ilgili yönetmelik hükümlerine göre tahsis olunanlar ile Cumhurbaşkanlığına bağlı başkanlıklar ve idarelerin yurt dışı teşkilatları dışında kalan kurumlar, yabancı menşeli binek veya station-wagon cinsi taşıt edinemeyecek.

HİBE DE KABUL EDİLMİYOR

Bunların dışında, hibe dahil her ne suretle olursa olsun yabancı menşeli binek veya station-wagon cinsi taşıt edinilemeyecek.

TÜRKİYE'DE ÜRETİLEN ARAÇLAR

Bu değişikliğin ardından gözler Türkiye'de üretilen araçlara çevrildi.

İşte o marka ve modeller;

Fiat Egea/Tipo, Doblo, Dodge Neon, Ram Promaster City, Linea, Fiorino. Renault Megane Sedan, Renault Clio 3 ve 5 kapı HB, Clio ST. Ford Transit, Courier, Custom. Hyundai i10, i20 3 ve 5 kapı ile i20 Active. Isuzu D-Max.

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