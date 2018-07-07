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Sahte sitelerle tatil satan dolandırıcılara dikkat

Hazırladıkları sahte internet siteleriyle onlarca lüks otelin web sitesini taklit eden dolandırıcılar, site üzerinden yayınladıkları telefon numaralarıyla rezervasyon kabul ederek satış yapıyorlar.

İHA | 07.07.2018 - 09:39..
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Sahte sitelerle tatil satan dolandırıcılara dikkat

Turizmde bu sene rekor kırmaya hazırlanan Türkiye, dolandırıcıların hedefi haline geldi.

Türkiye’de onlarca 5 yıldızlı otelin web sitesini kopyalayan dolandırıcılar, ilan ettikleri telefonlar üzerinden rezervasyon kabul ederek tatil paketleri satıyor.

DİJİTAL PLAKALANDIRMA SİSTEMİNE GEÇİLECEK

Konuyla ilgili İHA muhabirine açıklamalarda bulunan Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) Başkanı Firuz Bağlıkaya, internet sitelerinde dolandırıcılığın önüne geçebilmek için yeni sistemleri uygulayacaklarını belirterek, “Biz her zaman vatandaşlarımıza yetkili olmayan yerlerden alışveriş yapılmamasını söylüyoruz. Biz seyahat acenteleri olarak internet sitelerinde yeni bir uygulamayla dijital bir plakalandırma sistemine geçeceğiz.

Dolayısıyla o acentenin yasal olup olmadığı, o barkodun üstüne gidip tıklandığında acentenin bütün sicili; sahibi kim, gerçekten belgeli mi değil mi, kaç yıllık acentedir, sermayesi nedir bunlara kadar görülebilecek şekilde acente web sitelerini güncelleyeceğiz. Bundan sonra vatandaşlarımıza böyle bir hizmet daha vereceğiz. Dolayısıyla yasal sitelerden ve yasal yerlerden alışveriş yapılmasına çok dikkat edilmeli bu hem kendi mağduriyetleri hem de vergi kaçağı açısından çok önemli.” dedi.

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