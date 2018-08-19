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Tatilciler, Marmaris'te plaj ve havuzları doldurdu

Tatil için Muğla'nın Marmaris ilçesine gelen turistler, yüksek nemle birlikte bunaltan sıcaklar nedeniyle serinlemek için sahilleri, otel havuzları ve su parklarını doldurdu.

DHA | 19.08.2018 - 12:10..
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Tatilciler, Marmaris'te plaj ve havuzları doldurdu

Dolarda yaşanan hareketlilik ve TL'nin değer kaybının etkisiyle yabancı turistler Türkiye'ye akın etti. Kurban Bayramı'na denk gelen bu durum, yerli turistlerin de tatile çıkmasıyla turistik bölgelerde yoğunluğa neden oldu.

KONVOYLAR OLUŞTU

Dokuz günlük Kurban Bayramı tatilini geçirmek için Marmaris'e özel araçları ve tur otobüsleriyle gelen tatilciler, 7 kilometrelik konvoy oluşturdu.

İlçenin Muğla girişinden İnci kavşağına kadar uzanan yol boyunca, yoğunluk nedeniyle trafik akışı neredeyse durdu.

Tatilciler, Marmaris'te plaj ve havuzları doldurdu

TRAFİK KİLİTLENDİ

Atatürk Caddesi ile Kemal Elgin Bulvarı arasındaki oteller bölgesi olarak adlandırılan 8 kilometrelik yolda ise trafik kilitlendi.

Trafik ekipleri yolu açmak için yoğun çaba sarf etti. Marmaris İlçe Emniyet Müdürlüğü verilerine göre 6 saatte 7 bin aracın ilçeye giriş yaptığı bildirildi.

Tatilciler, Marmaris'te plaj ve havuzları doldurdu

PLAJLAR YETMEDİ, HAVUZLARA DOLDULAR

Tatilciler, otellerine yerleşir yerleşmez, yüksek nemle birlikte etkisini gösteren sıcaktan bunalınca, soluğu sahillerde aldı.

11 kilometre uzunluğundaki mavi bayraklı özel pajların yanı sıra halk plajlarını da dolduran tatilciler, renkli görüntüler oluşturdu.

Tatilciler, Marmaris'te plaj ve havuzları doldurdu

TERMOMETRELER 41 DERECEYİ GÖSTERDİ

Ana caddelere konumlandırılmış elektronik termometrelerin sıcaklığı 41 derece gösterdiği şehir merkezinde, deniz suyu sıcaklığı 23 derece olarak ölçüldü.

Kimi tatilciler şezlonglarını denize çekip, denizden gelen esintiyle serinlemeye çalışırken, kimisi de çocuklarıyla deniz kenarında oynamayı tercih etti.

Tatilciler, Marmaris'te plaj ve havuzları doldurdu

TURİSTLERİN SU SPORU KEYFİ

Bayram tatilinin deniz, kum ve güneş üçlüsüyle her anını doyasıya çıkartan yerli ve yabancı turistler, yaptıkları su sporları ile heyecanlı anlar yaşadı.

Otel havuzları ve su parklarında plajları aratmayan yoğunluk yaşandı. Marmarisli turizmciler, her şey dahil sistemi çalışan tesislerin yüzde 80 dolu olduğunu, bayramın ikinci gününden itibaren gelecek tatilciler de olduğunu bildirdi.

Tatilciler, Marmaris'te plaj ve havuzları doldurdu



Tatilciler, Marmaris'te plaj ve havuzları doldurdu



Tatilciler, Marmaris'te plaj ve havuzları doldurdu



Tatilciler, Marmaris'te plaj ve havuzları doldurdu



Tatilciler, Marmaris'te plaj ve havuzları doldurdu



Tatilciler, Marmaris'te plaj ve havuzları doldurdu

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