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Tatilciler yine Midilli Adası'na akın etti

Yunanistan'ın Midilli Adası, tatilcilerin akınına uğradı. Türk tatilciler yılbaşı tatilinin hafta sonuyla birleşmesini fırsata çevirdi.

AA | 30.12.2017 - 16:23..
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Tatilciler yine Midilli Adası'na akın etti

Türk vatandaşları yaz-kış fark etmeksizin, Yunan Adaları'na gitmek için adeta fırsat kolluyor. Ayvalık Deniz Hudut Kapısı'nın önünde, her resmi tatilde uzun kuyruklar oluşturuluyor.

Tatilciler yine Midilli Adası'na akın etti

YOĞUNLUK YAŞANDI

Yılbaşı tatilini de hafta sonuyla birleştirenlerin tercihi yine değişmedi. Tatilciler, Yunanistan'ın Midilli Adası'na gitmek için Ayvalık Deniz Hudut Kapısı önünde yoğunluğa neden oldu.

Tatilciler yine Midilli Adası'na akın etti

SABAHIN ERKEN SAATLERİNDE KUYRUK OLUŞTURMAYA BAŞLADILAR

İstanbul, İzmir, Bursa, Aydın, Balıkesir, Manisa ve Kocaeli gibi kentlerden gelen vatandaşlar, sabahın erken saatlerinden itibaren Deniz Hudut Kapısı önünde uzun kuyruklar oluşturdu.

Tatilciler yine Midilli Adası'na akın etti

Tatilciler yine Midilli Adası'na akın etti

Tatilciler yine Midilli Adası'na akın etti

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