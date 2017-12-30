Tatilciler yine Midilli Adası'na akın etti

Türk vatandaşları yaz-kış fark etmeksizin, Yunan Adaları'na gitmek için adeta fırsat kolluyor. Ayvalık Deniz Hudut Kapısı'nın önünde, her resmi tatilde uzun kuyruklar oluşturuluyor.
YOĞUNLUK YAŞANDI
Yılbaşı tatilini de hafta sonuyla birleştirenlerin tercihi yine değişmedi. Tatilciler, Yunanistan'ın Midilli Adası'na gitmek için Ayvalık Deniz Hudut Kapısı önünde yoğunluğa neden oldu.
SABAHIN ERKEN SAATLERİNDE KUYRUK OLUŞTURMAYA BAŞLADILAR
İstanbul, İzmir, Bursa, Aydın, Balıkesir, Manisa ve Kocaeli gibi kentlerden gelen vatandaşlar, sabahın erken saatlerinden itibaren Deniz Hudut Kapısı önünde uzun kuyruklar oluşturdu.