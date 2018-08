Tatilde başınıza gelebilecek olası aksilikler

Selen KALDIRIM/ [email protected]

Dünyanın bazı yerleri elbette masrafa ve zamana değer. Bununla birlikte, seyahat etmek için en kötü tercih olmalarına rağmen, popülerliğiyle sizi çeken bazı destinasyonlar da var. Gideceğin yerin namı ne kadar duyulmuş olursa olsun, yapacağınız yanlış bir seyahat planı, tatiliniz için kriz alarmlarını çalar. Paranızın ve zamanınızın boşa gitmesini istemem; başınıza gelebilecek bütün seyahat problemlerini bilmenizde fayda var. Mükemmel bir tatilin heba olmasının verdiği acıyı kendinize saklayın ve önleminizi alın.

EN KÖTÜ NE OLABİLİR…

Herkes yeni yerler görmeyi çok sever ama oraya vardığınızda ve tam olarak bir planınız, programınız yoksa ne olur? Hadi Türkiye sınırları içinde olsanız bir şekilde memleket avantajıyla çözersiniz ama dilinden anlamadığınız bir şehirde mağdur olmanın vereceği hüznü ne siz sorun ne biz söyleyelim. Peki en kötü ne olabilir?

BU DEVİRDE FOTOĞRAFLARA GÜVENMEYECEKSİN

Herhangi bir gezinizde karşınıza çıkabilecek dünyanın en kötü otelini, en kirli kumsalını, en pis tuvaletini, en kötü yolcu gemisini, en korkunç yiyeceklerini ve diğer dehşet verici şeyleri göze almak kimsenin işine gelmez. Siz hiç bir işletme sahibinin –ne kadar korkunç olursa olsun- kendi işyerinin ne kadar berbat olduğunu söylediğini gördünüz mü? Yakın arkadaşlara zorla yaptırılan övgü dolu yorumlar ve yanıltmalı olarak birkaç açıdan şekilmiş fotoğraflarla servis edilen o otele nasıl güveneceksin?

Dünyanın en iyi plajlarını, en güzel şehirlerini ve elbette partiyi nerede bulacağımızı zaten biliyoruz. Bilmediğimiz ve bilmemiz gereken şey, kaçınılması gereken aksilikler.

UÇAĞI KAÇIRMAN

Kaçırılmış bir uçuşun ve bununla birlikte telef olan tatil masraflarının verdiği stresle, konaklayacağın otelde yemeğinden kıl çıkması aynı şey değil. Sen git, aylar öncesinden bulduğun indirimli uçağı kaçır. Otomatik olarak konaklamaya verdiğin paracıklar da gitsin, belki aldığın birkaç etkinlik bileti de… Bu her ne kadar kulağa hoş gelmese de, uçak kaçırmak havaalanlarının vazgeçilmez modası haline geldi. Peki neden? Eğer kaçan uçak sizin kontrolünüz dışında sebeplerden gittiyse, en azından bu bir tesellidir. Havaalanında oluşan uzun kuyruklar, trafik, bilet işlemleri de yolunuza taş koyabilir. O yüzden kesinlikle havaalanı için ayrıntılı bir program yapın; zamanında gidin, önleminizi alın.

BAVULUNU KAYBETMEN

Uçaktan indiniz, bagaj alım bölümünde beklemeye geçtiniz. Herkes bavulunu aldı gitti, sizin bavul uçaktan çıkmadı. İlk başlarda pek kondurmasanız da maalesef acı gerçeği farkettiniz; Eyvah bagajım kayıp! Check-in sırasında size verilen bagaj etiketini asla kaybetmeyin. Ancak bu etiket üzerindeki kodlar ve numaralar sayesinde bavulunuzu bulabilir veya tazminat talep edebilirsiniz. Hangi ülkede olursanız olun terminalden çıkmadan ‘kayıp ve bulunmuş eşya’ (lost and found office) ofisine gidin. Yetkililer sistem üzerinden kayıp bavul için çalışma başlatacak; siz de bu serüveni internet üzerinden takip edebiliyorsunuz. Bulunduğu takdirde 45 gün içinde bavulunuzu bulup verdiğiniz adrese teslim etmek zorunlulukları var.

EN KÖTÜSÜ: ÜLKEYE GİREMEMEN(DEPORT)

Yani herhalde şu aksilikler arasında en acımasız olan problem bu olsa gerek; geri gönderilmek… Vize başvurusunda bulunuyorsanız formda yazar; “vizenin verilmesi, ülkeye girişi garantilemez”. Aynen öyle, güvenlik kontrolü bütün tatil planınıza veto koyabilir. Öncelikle, deport edilmek demek ülkeye girişinize izin verilmeden kendi ülkenize geri gönderilmeniz demek. Bu kısımda yasal olarak değil ama manevi olarak yapabileceğiniz en iyi şey, ikna edip yalvarmak. Neden alınmadığınız hususunda gerekli kanıtları gösterin; tabii varsa.

HAYAL ETTİĞİN, GERÇEKTE OLAN OTEL

Bu kısım her ne kadar müdehale edilebilir aksilikler kategorisine girse de, milyonlarca insanın başına gelmekten vazgeçmiyor. Hayatımızın online mecralara dönüşmesiyle tatil rezervasyonları da haliyle aldatıcı olabiliyor. Sitede pazarlanan otele bakmaya kıyamıyorsunuz; bir de iadesiz ödeme yapıyorsunuz. Gittiğinizde karşılaştığın oteli tanımak bir maarifet. Şanslıysanız müşteri hakkını kullanarak paranın 'rezervasyon' ücreti dışında kalan kısmını kurtarabiliyorsunuz.

PARANIN ÇALINMASI

Özellikle Avrupa'nın en favori hobisi haline gelen hırsızlık dört bir yana yayılmış durumda. Çok dikkatli olsan da bu işi kendine uzmanlık edinmiş hırsızlar var. Yapmanız gerekeni biliyorsunuz: Alo polis!,

YURT DIŞINDA HASTANEYE İŞİNİN DÜŞMESİ

Başınıza gelebilecek bütün sağlık problemlerini seyahat sigortasıyla güvence altına almanız lazım. Kolun, bacağın kırılır, araba çarpar, grip olursun, alerji kaparsın; her an her şey olabilir ve bunu karşılamaya yetecek dolarların yanında yoktur; vay haline. Seyahat sigortası teminatlarını detaylı olarak öğrenerek kararınızı vermenizde fayda var. Teminatlar, sigorta şirketlerine göre değişiklik gösterdiği için poliçenizi oluştururken doğru bir araştırma yaparak kendinize uygun en doğru kararı vermeye özen gösterin.





KALABALIK YAZ SEZONUNA DENK GELMEK

Bunca problemin ardından tatile gitmişsiniz; e kalabalığı problem etmezsiniz diye düşünüyorum… Kalabalık aslında bir tercih meselesi; kimileri sakin kafa dinlemelik beldelere kaçarken, kimileri de nerede cümbüş orada tatil. Bakınız gitmekten vazgeçmeyen Bodrumcular, Çeşmeciler.