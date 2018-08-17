Tatilde çocuklarla kaliteli zaman geçirmenin yolları

Psikolog Damla Alkan Saygılı, yaz tatili döneminde çalışan anne ve babaların çocuklarıyla vakit geçirmesiyle duygusal ve sosyal gelişimlerinin artacağını bu nedenle anne ve babaların zaman planlaması yapmasının önemli bir faktör olduğunu vurguladı.

Bazı çalışan ebeveynler, tatil izni alabilirken, bazıları çalışma şartlarından dolayı tatil izni alamıyor. Günümüzde çalışan anne ve baba sayısı her geçen gün arttığı için çocuklarla geçirilen zamanda azalıyor.

ÇOCUKLARLA GEÇİRİLEN VAKİT ÖNEMLİ

Ancak burada önemli olan unsurun anne, baba ve çocuk arasındaki ilişkinin süresinden çok, aralarındaki ilişkinin niteliği olduğuna vurgu yapan Psikolog Damla Alkan Saygılı, "Anne ve babanın çocuğuyla aynı ortamda birlikte olmasından çok, onlarla geçirdikleri vakit önemli olup duygusal, sosyal gelişimlerinin desteklenmesi açısından daha önemli." diye konuştu.

ZAMAN PLANLAMASI

Çalışan anne ve babaların her zaman planlı olmaları gerektiğini söyleyen Psikolog Damla Alkan Saygılı, "Ebeveynler hem iş yerlerindeki hem de evlerindeki sorumluklarını yerine getirebilmek için daha organize ve planlı çalışmak zorundadır. Sorumluluklarını yerine getirebilmek için zamanlarını etkin bir şekilde kullanmaları gerekir. Bazı çalışan ebeveynler, iş dışında da başka sorumlulukları olduğundan dolayı, çocuklarına vakit ayırmakta zorlanabiliyor. Bunun için, önceden ebeveynlerin bir zaman planlaması yaparak çocuklarıyla ilgilenebilecekleri zaman belirlemeleri, başka bir işle meşgul olmamaları açısından fayda sağlar." ifadelerinde bulundu.

"ÇOCUKLARINIZLA VERİMLİ ZAMAN GEÇİRİN"

Ebeveynlerin her gün en az 20-30 dakikalarını çocuklarına ayırıp, onlarla verimli ve kaliteli vakit geçirmeleri gerektiğini vurgulayan Psikolog Damla Alkan Saygılı, "Ebeveynlerin, tatilde çocuklarıyla nasıl kaliteli zaman geçirebileceğine bakıldığı zaman, her ne kadar da tatil izninde olan ebeveynler için çocuklarıyla kaliteli vakit geçirmek daha kolay, çalışan ebeveynler için daha zor olsa da önceden de belirttiğim gibi geçirilen vaktin süresinden çok, niteliği önemli. "diye konuştu.



