Bayramlaşmaya giden Suriyeliler Türkiye'ye dönüyor

İç savaştan kaçarak Türkiye'ye sığınan ve bayram için 13 Haziran'dan itibaren Öncüpınar Sınır Kapısı'ndan geçerek ülkelerine giden Suriyeliler, Türkiye'ye dönüyor.

İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekipleri nezaretinde sınır kapısına giden Suriyeliler, Göç İdaresi İl Müdürlüğü tarafından kurulan merkezde kayıtları yapıldıktan sonra ülkelerine gönderiliyor.

TATİLE GİTTİLER, DÖNÜŞ BAŞLADI

Essalame Gümrük Kapısı Müdürü General Kasım Kasımi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bayramı ülkelerinde geçirmek için Suriye'ye gelenlerin dönüş işlemlerinin sorunsuz bir şekilde sürdüğünü söyledi.

350'Sİ GERİ DÖNMEYECEK

Çarşamba itibarıyla Türkiye'ye dönüşlerin tekrar başladığını anlatan Kasımi, şu anda yaklaşık 7 bin Suriyelinin tekrar Türkiye'ye döndüğünü 350 kişinin ise Suriye'de kesin kalmak için talepte bulunduğunu ifade ederek, "Bayramı ülkelerinde geçirmek için Suriye'ye gelenlerin tekrar Türkiye'ye gönderilmeyeceği ya da Esselame Gümrük Kapısı'nın kapatıldığına yönelik bazı söylentiler var. Böyle bir şey kesinlikle doğru değildir. İsteyen kalır, isteyen geri Türkiye'ye dönebilir. Bu onların vereceği bir karar." diye konuştu.

Kasımi, Fırat Kalkanı Harekatı sonrası alınan tedbirlerle bölgenin her geçen gün daha da güvenli hale geldiğini, bu nedenle bazı vatandaşların kendi istekleriyle Suriye'de kalmak istediğini sözlerine ekledi.

"DUYGULARIMI ANLATAMAM..."

Suriyeli Bozo Ali, Türk devletinin verdiği izin sayesinde yaklaşık üç yıldır göremediği memleketine gitme fırsatı bulduğunu ifade ederek, "Duygularımı anlatamam üç yıldır göremediğim köyümü, toprağımı, amcalarımı, ninemi, dedemi ve diğer yakınlarımı gördüm ve geri döndüm." dedi.

SON GÜN 14 TEMMUZ

Suriye'ye gidenlerin dönüş işlemleri, 14 Temmuz Cuma günü saat 17.00'de tamamlanacak.