taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
100.440
USD
3,5207
EURO
4,0227
ALTIN
140,54
PETR
48,9700

Bayramlaşmaya giden Suriyeliler Türkiye'ye dönüyor

Ramazan Bayramı nedeniyle ülkesine dönen 50 bin Suriyeli'den 350'si Türkiye'ye geri dönüş yapmayacağını bildirdi.

02.07.2017 - 14:41
  1. Haberler
  2. İç Haber

İç savaştan kaçarak Türkiye'ye sığınan ve bayram için 13 Haziran'dan itibaren Öncüpınar Sınır Kapısı'ndan geçerek ülkelerine giden Suriyeliler, Türkiye'ye dönüyor.

İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekipleri nezaretinde sınır kapısına giden Suriyeliler, Göç İdaresi İl Müdürlüğü tarafından kurulan merkezde kayıtları yapıldıktan sonra ülkelerine gönderiliyor.

TATİLE GİTTİLER, DÖNÜŞ BAŞLADI

Essalame Gümrük Kapısı Müdürü General Kasım Kasımi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bayramı ülkelerinde geçirmek için Suriye'ye gelenlerin dönüş işlemlerinin sorunsuz bir şekilde sürdüğünü söyledi.

Bayramlaşmaya giden Suriyeliler Türkiye'ye dönüyor

350'Sİ GERİ DÖNMEYECEK

Çarşamba itibarıyla Türkiye'ye dönüşlerin tekrar başladığını anlatan Kasımi, şu anda yaklaşık 7 bin Suriyelinin tekrar Türkiye'ye döndüğünü 350 kişinin ise Suriye'de kesin kalmak için talepte bulunduğunu ifade ederek, "Bayramı ülkelerinde geçirmek için Suriye'ye gelenlerin tekrar Türkiye'ye gönderilmeyeceği ya da Esselame Gümrük Kapısı'nın kapatıldığına yönelik bazı söylentiler var. Böyle bir şey kesinlikle doğru değildir. İsteyen kalır, isteyen geri Türkiye'ye dönebilir. Bu onların vereceği bir karar." diye konuştu.

Bayramlaşmaya giden Suriyeliler Türkiye'ye dönüyor

Kasımi, Fırat Kalkanı Harekatı sonrası alınan tedbirlerle bölgenin her geçen gün daha da güvenli hale geldiğini, bu nedenle bazı vatandaşların kendi istekleriyle Suriye'de kalmak istediğini sözlerine ekledi.

"DUYGULARIMI ANLATAMAM..."

Suriyeli Bozo Ali, Türk devletinin verdiği izin sayesinde yaklaşık üç yıldır göremediği memleketine gitme fırsatı bulduğunu ifade ederek, "Duygularımı anlatamam üç yıldır göremediğim köyümü, toprağımı, amcalarımı, ninemi, dedemi ve diğer yakınlarımı gördüm ve geri döndüm." dedi.

Bayramlaşmaya giden Suriyeliler Türkiye'ye dönüyor

SON GÜN 14 TEMMUZ

Suriye'ye gidenlerin dönüş işlemleri, 14 Temmuz Cuma günü saat 17.00'de tamamlanacak.

Bayramlaşmaya giden Suriyeliler Türkiye'ye dönüyor

İlginizi Çekebilir
İzmir'deki yangın 2 noktada sürüyor
İzmir'in Menderes ilçesinde dün başlayan yangın rüzgarın etkisiyle büyük bir alana yayıldı.
Şehit askerlerin kayıp silahları toprağa gömülü bulundu
Ordu Mesudiye'de geçen yıl PKK'lı teröristlerce açılan ateş sonucu şehit düşen 3 askerin kayıp silahları toprağa gömülü bulundu.
Gezi Parkı yaya giriş-çıkışına kapatıldı
Valiliğin izin vermediği 8. Trans Onur Haftası yürüyüşüne karşı Gezi Parkı'nda sıkı güvenlik önlemleri alınıyor.
Dargeçit kırsalına hava harekatı
TSK, Mardin Dargeçit kırsalına düzenlenen hava harekatında silahlı saldırı hazırlığında olduğu tespit edilen 5 PKK'lı etkisiz hale getirildi
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Van Özalp AK Parti İlçe Başkan Yardımcısı şehit edildi

Van Özalp AK Parti İlçe Başkan Yardımcısı şehit edildi

392
Saffet Sancaklı: Evliliğimiz boyunca hiç kavga etmedik

Saffet Sancaklı: Evliliğimiz boyunca hiç kavga etmedik

87
Arda Turan'a Çin'den teklif var

Arda Turan'a Çin'den teklif var

28
CNN Türk canlı yayınında gergin anlar

CNN Türk canlı yayınında gergin anlar

84
Memet Ali Alabora'dan adalet yürüyüşü mesajı

Memet Ali Alabora'dan adalet yürüyüşü mesajı

365
Katar: Türk üssünü kapatmayız

Katar: Türk üssünü kapatmayız

39
Türk otomotiv sektöründen ihracat rekoru

Türk otomotiv sektöründen ihracat rekoru

135
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM