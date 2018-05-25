Tatlıses: Bana makamların en büyüğü bahşedildi

AK Parti'den 4. kez aday adayı olan ancak yine aday gösterilmeyen ünlü sanatçı İbrahim Tatlıses'in "Aday listesinde 7. sıranın verildiği ve üst sıralarda olmadığı için Tatlıses'in bunu reddettiği ve aday olmadığı" iddialarını içerek haberlere tepki gösterdi.

Instagram hesabından haberlerden birini paylaşan Tatlıses, şöyle konuştu:

"Böyle aslı astarı olmayan haberler nereden çıkar anlamış değilim... Bu haberi ve ithamları asla kabul etmiyorum. Ben gönül verdiğim partimin her kararına saygılıyım... 7’de olsa, hiç olmasada benim boynum kıldan ince sanırım bunu artık anlamış olmalısınız... Bana YÜCE ALLAH tarafından verilen yetenek ile makamların büyüğü bahşedilmiş zaten çok şükür... 10 kere aday olsam mesele makam veya güç değil mesele gönül verdiğim Sayın CumhurBAŞKANIMIN, partimin yanında olduğumu göstermektir.

Saygılarımla."