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Tavuk çiftliğine dalan köpekler tavukları telef etti

Muğla’nın Bodrum ilçesinde tavuk çiftliğine giren köpekler 48 tavuğu telef etti.

Haber Merkezi | 16.12.2017 - 12:04..
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Bodrum Torba Mahallesi’ndeki evinin bahçesinde bulunan kümese sabah saatlerinde tavuklarını yemlemek için gelen Adnan Öztok, gördüğü manzaraya karşısında şoke oldu.

Tavuk çiftliğine dalan köpekler tavukları telef ettiFotoğraf kaynak İHA

Çok sayıda tavuğun telef edildiğini gören Öztok, çevrede araştırma yapınca bahçede ve evinin çevresinde telef olmuş 20 tavuk daha buldu. Olayın şokunu atlatan Öztok, hemen güvenlik kameralarını inceledi.

Tavuk çiftliğine dalan köpekler tavukları telef etti- İZLE

İNCELEME YAPTI

Tüm görüntüleri izleyen Öztok tavukların 2 köpek tarafından öldürüldüğünü gördü. Tavuklarını komşularının baktığı 2 köpeğin parçaladığını iddia eden Öztok, polis ekiplerine haber verdi. Ekipler, bahçede, kümes ve çevresinde inceleme yaptı.

Tavuk çiftliğine dalan köpekler tavukları telef ettiFotoğraf kaynak İHA

"BAŞIBOŞ KÖPEKLERİN YAPTIĞI BU"

Tavuklarının daha önce de köpekler tarafından parçalandığını söyleyen Öztok, "Sabah saat 09.00 sularında tavukların yemini vermek için geldim ama gördüğüm manzara karşısında şoke oldum. Ölen tavukları görünce şoke olmanın yanında derin üzüntü duydum. Ne söyleyeceğimi bilemiyorum. Hayvan hakları deniliyor fakat tavukları hayvan kategorisine koymuyorlar. Ama bir köpek böyle bir şey yaptığı zaman sahipleri köpekleri sahiplenmiyorlar. Bodrum Belediyesi'ne müracaat ettim, oradan da bir şey çıkmadı. Biz nereye gideceğiz, ne yapacağız. Başıboş köpeklerin yaptığı katliam bu." dedi.

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