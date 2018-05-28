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Tavuk eti fiyatlarına zam

Yaz ayları ve Ramazan ayı ile birlikte artan talebe paralel olarak tavuk eti fiyatlarda yüzde 20 ile 50 oranında artış yaşandı.

İHA | 28.05.2018 - 14:33..
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Bu fiyat artışının, Türkiye’nin beyaz et üretiminin yüzde 75’inin karşılandığı Sakarya, Düzce, Bolu, Kocaeli ve Bilecik’teki entegre tesisleri için hayvan üreticilerinin üretimi bir süre ara verme kararıyla ilgili olmadığı belirtiliyor.

TAVUĞA TALEP ARTTI

Bu fiyat artışının yaz aylarında tavuğa olan talep yüzünden yaşandığını anlatan tavuk satıcısı Sezgin Yıldız, geçen ay ile bu ay arasında yüzde 20 veya 50 oranında fiyat artışı yaşandığınu söyledi.

Tavuk eti fiyatlarına zam

12 LİRADAN 18 LİRAYA YÜKSELDİ

Bu fiyat artışın Sakarya, Düzce, Bolu, Kocaeli ve Bilecik’teki entegre tesislerinde üretimin durdurma kararı ile bir alakası olmadığı sözlerine ekleyen Yıldız konuşmasına şöyle devam etti: "Piknik sezonunun açılmasıyla ve Ramazan ayının gelmesiyle kanat, pirzola gibi mangal ürünlerdeki artışlar yüzde 50’lere varan artış gözlendi. Kısa süre öncesine kadar kilosu 12 lira seviyesinde seyreden tavuk kanadının kilosu bir anda 18 liraya yükseldi.

Tavuk eti fiyatlarına zam

Bu artışların nedeni ise, yaz aylarında artan tavuk talebe paralel fiyatlarda yükseliş oluyor. Yani arz talep meselesi. Çünkü her yıl yaz aylarında vatandaşların tavuğa talebi yüksek olunca üretici ihtiyacına karşılık verilemiyor. Araştırmalara göre Türkiye’de yıllık kişi başına tavuk tüketim oranı 25 kilo imiş. Mangal sezonunda tavuk eti tüketiminde artış yaşanıyor. Bu da fiyatlara yansıyor. Kanat eski fiyatı 12 yeni fiyatı 18 TL, bütün tavuk eski 5,75, yeni fiyatı 6 lira 85 kuruş, tavuk pirzola eski fiyatı 9.50 yeni fiyatı 14 lira 50 kuruş, tavuk göğüs eski fiyatı 9.75 yeni fiyatı ise, 14 lira 75 kuruşa satılıyor."

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