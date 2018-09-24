Tavuk etine 9 ayda yüzde 200 zam yapıldı

Döviz kurunda yaşanan dalgalanmalarla tüm sektörlerde yaşanan fiyat artışı, tavukçuluk sektöründe de kendisini gösterdi. Son zamanlarda etlerde şarbonun olduğuna dair çıkan haberlerle de zamlar aldı başını gitti.

Türkiye Kasaplar Odası Genel Başkan Yardımcısı ve Antalya Kasaplar Odası Başkanı Osman Yardımcı, döviz kuru üzerinden tavukçuluk sektöründe fırsatçılık yapanlara tepki gösterdi.

"BUNUN ADI FIRSATÇILIK"

Tavuk eti fiyatının kırmızı et fiyatlarıyla yarıştığını vurgulayan Yardımcı, “Bunun adı fırsatçılıktan başka bir şey değil. Devletin buna dur demesi gerekir." dedi.

"KIRMIZI ETE ZAM GELİNCE ÜLKE AYAĞA KALKIYOR"

Tavuk eti fiyatlarına her hafta zam geldiğini, 9 ayda yüzde 200'ün üzerinde zam yapıldığını söyleyen Yardımcı, “Tavuk göğsünün fiyatı 2 hafta önce 18, bir hafta önce 22 liraydı. Bugün sadece bize gelişi 28 lira oldu. Ocak ayında 10 liraydı.

TAVUK KANADININ FİYATI 3 KAT ARTTI

Tavuk kanadının kilosu ocak ayında 7 lira 70 kuruşken bugün 21 lira. Kırmızı ete 1 lira zam geldiğinde ülke ayağa kalkıyor." diye konuştu.

KIRMIZI ETTE ZAMIN YARISI YANSITILDI

Yardımcı, kırmızı ete 4 lira zam geldiğini fakat yarısını fiyatlara yansıtarak vatandaşa yardımcı olmak istediklerini belirtti.

Tepki göstermekten başka bir şey yapamadıklarını söyleyen Yardımcı, “Esnafa satma diyemeyiz. Büyük marketlerin satışını durdurmamız imkansız." şeklinde konuştu.

"BAKANLIK RANDEVU TARİHİNİ NETLEŞTİRMELİ"

Kasaplar Federasyonu olarak Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan randevu istediklerini açıklayan Yardımcı, “Dertlerimizi ve isteklerimizi iletmemiz gerek. Bakanlığın randevu tarihini en kısa sürede netleştirmesi gerekir." dedi.

Kaçak et satışının önüne geçmek için, 'Sağlıklı nesiller için sağlıklı et yiyelim' adlı çalışma başlattıklarını açıklayan Yardımcı, “Yeni çalışmalarımız bunu takip edecek. Antalya Kasaplar Odası olarak tüm esnafımızın denetimini yapıyoruz." şeklinde konuştu.