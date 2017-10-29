Tayland Kralı'nın cenaze töreni sona erdi

Başkent Bangkok’taki Kraliyet Sarayı’ında düzenlenen ve Tayland Televizyonlarından canlı yayımlanan ayinin son gününü Kral Maha Vajiralongkorn yönetti.

On binlerce kişinin katıldığı dini törende Kral Bhumibol Adulyadej’in hayattayken yabancı büyükelçileri kabul ettiği, yemek verdiği ve resepsiyonlar düzenlediği Chakri Maha Taht Salonu’nda Budist rahiplerce dualar edildi.

Tayland Kralı son yolculuğuna uğurlandı- VİDEO

Bugün sona eren törenler çerçevesinde Bhumibol’un kalıntılarını temsil eden kap, 5 gün önce saray kompleksinden alınmış ve 222 yıllık özel altın kaplama cenaze aracına konularak askeri geçit töreniyle krematoryuma taşınmıştı.

TÜRKİYE'DEN IŞIK VE EKER KATILDI

Krematoryumdaki cenaze törenine kraliyet ailesi üyelerinin yanı sıra diğer ülkelerden gelen üst düzey yetkililer de katıldı. Türkiye'yi Başbakan Yardımcısı Fikri Işık ve AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehdi Eker temsil etti.

13 EKİM 2016'DA HAYATINI KAYBETMİŞTİ

Tayland’da 70 yıl hüküm süren Kral Bhumibol Adulyadej, 13 Ekim’de akciğer enfeksiyonu ve böbrek yetmezliği nedeniyle tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirmişti.

Başbakan Prayuth Çan-oça, 88 yaşındaki Kral Bhumibol’un ölümünün ardından hükümet yetkilileri için bir yıllık yas ilan etmişti.

1946’da tahta çıkan Bhumibol, 20’inci yüzyılın en uzun süre tahtta kalan kralı olarak biliniyor.