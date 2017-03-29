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Tayland'da nesli tehlikede İndoçin kaplanları bulundu

Ülkenin doğusundaki bir doğal yaşam parkında, nesli tükenmekte olan İndoçin kaplanlarına ait yeni üyeler keşfedildi.

29.03.2017 - 00:04
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BBC'nin haberine göre, ülkedeki çevreci gruplar ve Tayland Milli Parklar, Doğal Yaşam ve Bitkilerin Korunması Kurumu, dünya üzerindeki nüfusu 250'nin altında olan İndoçin kaplanlarına ait yeni üyeler keşfedildiğini açıkladı.

Ormana yerleştirilen kameralar en az 6 yavrunun da bulunduğu İndoçin kaplanı popülasyonu görüntüledi.

Paylaşılan fotoğraflar, Tayland Doğu Ormanı Kompleksi'nde dünyada hala üreyen 2. kaplan grubunu ortaya çıkarmış oldu.

Tayland'da nesli tehlikede İndoçin kaplanları bulundu

Tayland Milli Parkları Müdürü Songtam Suksawang, ülkede yasa dışı avlanmayla mücadelenin ve bu konudaki hukuki yaptırımların güçlendirilmesinin kaplanlara üremek için güvenli bir ortam sağlayarak, kaplan nüfusunun korunmasında önemli rol oynadığını kaydetti.

Suksawang, "Yine de uyanık olmalıyız ve çabalarımızı sürdürmeliyiz. İyi silahlanmış yasa dışı avcılar halen büyük bir tehdit oluşturuyor." ifadesini kullandı.

Dünya Doğayı Koruma Vakfı (WWF) ve Küresel Kaplan Forumu, geçen yıl nisan ayında, 2010 yılında 3 bin 200 olan kaplan sayısının 690 artarak 3 bin 890'a çıktığını açıklamıştı. Tüm dünyadaki kaplan sayısı 100 yıl önce ise 100 binin üzerindeydi.

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