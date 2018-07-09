taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
100.478
USD
4,5150
EURO
5,3158
ALTIN
183,43
PETR
77,7700

Taylandlı çocukları kurtarma operasyonu sürüyor

Tayland'da bulunan Chiang Rai bölgesinde 2 hafta önce mahsur kalan 12'si çocuk 13 kişi dün kurtarılmaya başlandı. 6 kişinin kurtarılmasıyla içerde kalan 6 kişi için kurtarma operasyonları devam ediyor

Haber Merkezi | 09.07.2018 - 12:03..
  1. Haberler
  2. Dünya

Tayland'da 25 Haziran günü bir mağarada mahsur kalan 13 kişinin kurtarılma çalışmaları 2 hafta sonra, yani dün itibarıyla başladı. Bölgede yürütülen sondaj çalışmaları ile taban suyunu tahliye eden ekipler, çalışmalara engel olan yağmurun da hafiflemesiyle kurtarma operasyonuna başladı.

Dün akşam saatlerine kadar süren operasyonlarda 6 kişiyi sağ olarak kurtaran ekipler zorlu bir kurtarma görevi gerçekleştirdi.

Taylandlı çocukları kurtarma operasyonu sürüyor

Taylandlı çocuklar için kurtarma çalışmaları ViDEO

BİR ÇOCUK İKİ DALGIÇ

Akşam saatlerinde gerçekleştirilen operasyon ile kurtarılmaya başlanan çocuklardan önce 4'ü sonrasında ise 2'sinin çıkartıldığı belirtildi. Çıkartılan çocuklar helikopter ile hastaneye kaldırılırken, bölgedeki hummalı çalışma devam ediyor.

Taylandlı çocukları kurtarma operasyonu sürüyor

Yaklaşık 4 kilometrelik bir tünelin içinden geçerek gidilen mağara, oldukça dar ve zorlu bir yola sahip. Özellikle oksijen tüpünün bile zorlukla sığdığı alanlardan geçen profesyonel ekipler, aldıkları çocuklara maske ve oksijen hortumu takarak su altından yüzerek mağaranın ağız kısmına doğru ilerlediler.

Her bir çocuk için eşlik etmek üzere iki profesyonel dalgıç operaysona katıldı.

Taylandlı çocukları kurtarma operasyonu sürüyor

Elon Musk'tan Taylandlı çocuklar için kurtarma denizaltısı ViDEO

6 KİŞİ İÇİN OPERASYONLAR DEVAM EDİYOR

İçeride bulunduğu beliriten 6 kişi için operasyonlar hummalı bir şekilde devam ediyor. Özellikle hükümet ile sivil savunma yetkililerinin gerçekleştirdiği koordineli operasyonlar ile bölgede bir afet kontrol merkezi oluşturulurken, yağmurların yeiniden hızlanması operasyonlara biraz verdi.

Taylandlı çocukları kurtarma operasyonu sürüyor

Özellikle suyun yükselmeye başlamış olması konusunda tereddütler yaşayan yetkililer hayati tehlikeye imkan vermemek adına bölgede sondaj çalışmalarına devam ediyor. Su boşaltma çalışmalarının ardından bölgede yeniden kurtarmaya devam edileceği, en kısa zamanda da mahsur kalanların çıkartılacağı belirtildi.

Taylandlı çocukları kurtarma operasyonu sürüyor

MAĞARADA MAHSUR KALDILAR

Kurtarma çalışmalarında kullanılan tüplerin doldurulması için çalışmaya 10 saat ara verildi. Çalışmalar Pazartesi sabahı devam edecek.

Taylandlı çocukları kurtarma operasyonu sürüyor

Operasyona 40'ı Taylandlı, 50'si başka ülkelerden 90 uzman dalgıç katılıyor.

Aynı futbol takımında oynayan grup kayboldukları Tham Luang mağarasının 4 km içinde canlı bulunmuştu. Tıbbi yardım ve gıda götürülen çocukların ya dalış öğrenmeleri ya da 4 ay daha mağarada kalmaları gerekeceği açıklanmıştı.

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
CHP'li Özel: Erdoğan yemin ederken ayağa kalkmayacağız

CHP'li Özel: Erdoğan yemin ederken ayağa kalkmayacağız

729
OHAL kalkıyor

OHAL kalkıyor

38
Burak Akın TSK'dan ihraç edildi

Burak Akın TSK'dan ihraç edildi

29
Tren kazasında yaralananlar olay anını anlattı

Tren kazasında yaralananlar olay anını anlattı

31
Çorlu'daki kazada treni kullanan 2 makinist gözaltında

Çorlu'daki kazada treni kullanan 2 makinist gözaltında

236
Tren faciası: Rayların bakımı 3 ay önce yapılmıştı

Tren faciası: Rayların bakımı 3 ay önce yapılmıştı

240
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki törende ilkler yaşanacak

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki törende ilkler yaşanacak

109
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM