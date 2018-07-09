Taylandlı çocukları kurtarma operasyonu sürüyor

Tayland'da 25 Haziran günü bir mağarada mahsur kalan 13 kişinin kurtarılma çalışmaları 2 hafta sonra, yani dün itibarıyla başladı. Bölgede yürütülen sondaj çalışmaları ile taban suyunu tahliye eden ekipler, çalışmalara engel olan yağmurun da hafiflemesiyle kurtarma operasyonuna başladı.

Dün akşam saatlerine kadar süren operasyonlarda 6 kişiyi sağ olarak kurtaran ekipler zorlu bir kurtarma görevi gerçekleştirdi.

Taylandlı çocuklar için kurtarma çalışmaları ViDEO

BİR ÇOCUK İKİ DALGIÇ

Akşam saatlerinde gerçekleştirilen operasyon ile kurtarılmaya başlanan çocuklardan önce 4'ü sonrasında ise 2'sinin çıkartıldığı belirtildi. Çıkartılan çocuklar helikopter ile hastaneye kaldırılırken, bölgedeki hummalı çalışma devam ediyor.

Yaklaşık 4 kilometrelik bir tünelin içinden geçerek gidilen mağara, oldukça dar ve zorlu bir yola sahip. Özellikle oksijen tüpünün bile zorlukla sığdığı alanlardan geçen profesyonel ekipler, aldıkları çocuklara maske ve oksijen hortumu takarak su altından yüzerek mağaranın ağız kısmına doğru ilerlediler.

Her bir çocuk için eşlik etmek üzere iki profesyonel dalgıç operaysona katıldı.

Elon Musk'tan Taylandlı çocuklar için kurtarma denizaltısı ViDEO

6 KİŞİ İÇİN OPERASYONLAR DEVAM EDİYOR

İçeride bulunduğu beliriten 6 kişi için operasyonlar hummalı bir şekilde devam ediyor. Özellikle hükümet ile sivil savunma yetkililerinin gerçekleştirdiği koordineli operasyonlar ile bölgede bir afet kontrol merkezi oluşturulurken, yağmurların yeiniden hızlanması operasyonlara biraz verdi.

Özellikle suyun yükselmeye başlamış olması konusunda tereddütler yaşayan yetkililer hayati tehlikeye imkan vermemek adına bölgede sondaj çalışmalarına devam ediyor. Su boşaltma çalışmalarının ardından bölgede yeniden kurtarmaya devam edileceği, en kısa zamanda da mahsur kalanların çıkartılacağı belirtildi.

MAĞARADA MAHSUR KALDILAR

Kurtarma çalışmalarında kullanılan tüplerin doldurulması için çalışmaya 10 saat ara verildi. Çalışmalar Pazartesi sabahı devam edecek.

Operasyona 40'ı Taylandlı, 50'si başka ülkelerden 90 uzman dalgıç katılıyor.

Aynı futbol takımında oynayan grup kayboldukları Tham Luang mağarasının 4 km içinde canlı bulunmuştu. Tıbbi yardım ve gıda götürülen çocukların ya dalış öğrenmeleri ya da 4 ay daha mağarada kalmaları gerekeceği açıklanmıştı.