Taylandlı genç trenin altından sağ kurtuldu

Tayland'ın güneyinde yer alan Phetchaburi kentinde inanılmaz bir olay yaşandı. Taylandlı bir genç kendini trenin altına atarak herkese korku dolu anlar yaşattı.

TRENİN ALTINDAN KAÇTI

Güvenlik kameralarının kaydettiği görüntülerde bir gencin istasyona yaklaşan trenin önüne kendini attığı görülüyor. Ancak tren durduktan sonra adam trenin altından çıkıp kaçtığı da görüntülerde yer alıyor.

GENCİN VÜCUDUNDA BİR ÇİZİK BİLE YOK

Daily Mail'de yer alan habere göre yerel basına göre istasyona gelen sağlık ekiplerine rağmen trenin altında kalan kimse bulunamadı. Polisin yaptığı aramalar sonucunda bulunan adamın 23 yaşındaki işsiz Wirachai Nisaira isimli genç olduğu ortaya çıktı.

Yerel halktan da birçok kişi genci o bölgede dolaşırken gördüğünü bildirdi. Polis tarafından yakalandıktan sonra hastaneye götürülen gencin vücudunda bir çizik bile olmadığı tespit edildi.