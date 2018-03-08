Taylor Hickson set kazası geçirdi

1 Seren Serengil Demet Akalın'ı kızdıracak Seren Serengil: Demet Akalın dostluktan da merhametten de anlamaz

2 Nurettin Yıldız hakkında soruşturma başlatıldı Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, kadınlara yönelik açıklamaları nedeniyle Yıldız hakkında soruşturma başlattı.

3 UEFA'nın Galatasaray kararı 9 Mart'ta UEFA ile görüşecek olan Galatasaray'a Avrupa'dan men cezası gelmiyor. Sarı-kırmızılılara daha önce Beşiktaş'a verilen transfer kısıtlama cezası verilecek.

4 Bulgaristan'daki İbrahim Paşa Camisi restore edilecek Kaderine terk edilmesi nedeniyle 'mahzun cami' olarak anılan İbrahim Paşa Camisi'nin restorasyonu için gerekli adımlar atıldı.

5 Erdoğan'dan 24 kanuna onay Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 26 kanunu onaylayarak yayımlanmak üzere Başbakanlığa gönderdi.

6 Irak kalkanı harekatı geliyor PKK terör örgütüne altın vuruş yapılacak. Suriye'den sonra Irak'taki terör kampları da yerle bir edilecek. Operasyonun ne zaman başlayacağı gizli olsa da gerçekleştirileceği resmen açıklandı.