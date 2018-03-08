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Taylor Hickson set kazası geçirdi

Kanadalı oyuncu Taylor Hickson'ın sette geçirdiği kaza sonrası yüzünde derin yaralar oluştu.

Haber Merkezi | 08.03.2018 - 12:17..
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Kanadalı aktrist Taylor Hickson, Ghostland filminin çekimleri sırasında kaza geçirdi.

CAM PANEL ÜZERİNE DÜŞTÜ

Çekimler için getirilen cam panel, Hickson’ın sahneleri çekilirken 20 yaşındaki oyuncunun üzerine düştü. Hickson’ın yüzünde ve vücudunda derin kesikler oluşurken, hastaneye kaldırılan oyuncuya 70 dikiş atıldı. Lazer ve silikon tedavisi gören oyuncu, buna rağmen yüzünde kazanın izlerini taşıyor.

DAVA AÇACAK

Film yapımcılarını ve yönetmeni dava etmeye hazırlanan genç oyuncu, kaza nedeniyle film projelerini de kaçırdığını söylüyor.

Taylor Hickson set kazası geçirdi

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