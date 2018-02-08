1 Tunceli'de teröristlerin gizlediği mühimmat bulundu Türk Silahlı Kuvvetleri yurt içinde ve yurt dışında düzenlediği terör operasyonlarıyla teröristlere geçit vermiyor.

2 THY, turizmcileri Bulgaristan'da buluşturdu THY, TÜRSAB temsilcilerini Bulgaristan'da Bulgar meslektaşlarıyla çalışma toplantısında buluşturdu.

3 Putin'in rakipleri belli oldu Rusya'da 18 Mart'ta düzenlenecek başkanlık seçiminde, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in yanısıra 7 aday yarışacak.

4 Tayvan'da depremin bilançosu artıyor: 10 ölü Tayvan'da Salı günü meydana gelen 6.4 şiddetindeki depremin ardından ölü sayısı 10’a yükseldi.

5 Janssen'den taraftara mesaj: Çok üzgünüm Fenerbahçe'de sakatlığı sebebiyle uzun süredir sahalardan uzak kalan Vincent Janssen, Başakşehir maçında oynayamayacağı için çok üzgün olduğunu belirtti.

6 Balıkesir'de deniz iki renge büründü Balıkesir'in Edremit ilçesinde, sabah saatlerinden itibaren Kazdağları'nda etkili olan yağışlar nedeniyle deniz iki renk oldu.