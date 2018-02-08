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Tayvan'da depremin bilançosu artıyor: 10 ölü

Tayvan'da Salı günü meydana gelen 6.4 şiddetindeki depremin ardından ölü sayısı 10’a yükseldi.

İHA | 08.02.2018 - 21:05..
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Tayvan’ı vuran 6.4 şiddetindeki depremle ölü sayısı artıyor. Ölü sayısının 10’a yükseldiğini kaydeden Tayvanlı yetkililer, 272 kişinin yaralandığını bildirdi.

7 KİŞİDEN HABER YOK

Yetkililer, deprem sırasında Hualien bölgesindeki çöken 12 katlı Yun Men Tsui Ti binasında bulunduğu ifade edilen 7 kişiden ise haber alınamadığını dile getirdi. Arama kurtarma ekipleri 12 katlı Yun Men Tsui Ti binasının enkazında çalışmalarını bugün de sürdürdü.

Tayvan'da 6.4 büyüklüğünde deprem VİDEO

Tayvan'da depremin bilançosu artıyor: 10 ölü

800 KİŞİ BARINAKLARDA

Salı günü meydana gelen depremin ardından bugüne kadar 224 artçı sarsıntı kaydedildi. Depremin şiddetli şekilde hissedildiği Hualien bölgesinde en az 800 kişi barınaklara yerleştirildi.

Tayvan'da depremin bilançosu artıyor: 10 ölü

Öte yandan, Tayvanlı bir aile için bakıcı olarak çalışan Melodi isimli Filipinler vatandaşının akşam saatlerinde cansız bedenine ulaşıldığı bildirildi.

Tayvan'da depremin bilançosu artıyor: 10 ölü

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