Tayyip Erdoğan'ın kişisel eşyalarının yer aldığı sergi

'Geleceğin Yıldızları için Karma Eserler Sergisi' ziyarete açıldı. Haliç Kongre Merkezi'ndeki açılış töreninin ardından açıklamada bulunan İbn Haldun Üniversitesi Rektörü Recep Şentürk, çok kıymetli eserlerin sergilendiğini belirtti.

"BAZI ESERLERİN EŞİ BENZERİ YOK"

Şentürk, "Özellikle bazı eserler var ki dünyada bir tane. Başka eşi, benzeri yok bu eserlerin. Biz bunları sergileyerek bir taraftan kültürümüze hizmet etmiş oluyoruz. Diğer taraftan da üniversitemiz için bir destek kazanmış olacağız bu vesileyle. Özellikle Sayın Cumhurbaşkanımıza, kişisel koleksiyonundan bu eserleri bize bağışladığı için teşekkür ediyorum. İsminin bahsedilmesini istemeyen koleksiyoner İbn Haldun gönüllülerine teşekkür ediyorum" dedi.

Sergide 303 eserin olduğunu aktaran Şentürk, 40 eserin Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın koleksiyonundan olduğunun söyledi.

"CUMHURBAŞKANIMIZ ŞAHSİ KOLEKSİYONUNDAN BAĞIŞLADI"

"Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın koleksiyonundan bağışlanan eserlerden en ilginç olanı Şevkat Nişanı adı verilen, Abdülhamit Han'ın hayır hizmetlerinde bulunan hanımlara vermiş olduğu nişan. Bu çok orijinal bir şey ve şu anda da onun bir sahibi çıktı. İlk görüşte onun kıymetini takdir edip alan biri çıktı. Bu çok ilginç bir eser.

Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından şahsi koleksiyonundan bağışlanmıştı. Hat eserleri ve çok güzel tespihler ile diğer eserler de var. Cumhurbaşkanımız tarafından buraya bağışlanmış olan. Kehribar tozundan yapılmış bir resim de var. Dünyada eşi benzeri olmayan, bir başka çarpıcı sanat eseri."

Üniversitenin Mütevelli Heyeti Başkan Yardımcısı Bilal Erdoğan da sergideki eserlerin çok güzel olduğunu ifade etti.

"SERGİYİ GEZMELERİNİ TAVSİYE EDİYORUZ"

Erdoğan, "Burada maksat hem bu eserleri ilgilisiyle buluşturmak hem de üniversitemizin, öğrencilerimizin eğitimine katkıda bulunmak. Üniversitemizin ciddi projeleri, çalışmaları var. İnşallah muvaffak olursak, başarılı bir sergi olarak tamamlayabilirsek, her sene bunu tekrar etmek dileğimiz ve inşallah bu serginin kapanışında da cumhurbaşkanımızla hayırseverlerimizi buluşturduğumuz bir yemeği de ramazandan önce tertip etmeyi planlıyoruz. Hem hayırseverlerin hem de koleksiyonerlerin inşallah gelip sergiyi gezmelerini ve katkıda bulunmalarını diliyoruz."