taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
110.932
USD
4,0920
EURO
5,0229
ALTIN
175,31
PETR
73,7900

Tayyip Erdoğan'ın kişisel eşyalarının yer aldığı sergi

İbn Haldun Üniversitesi tarafından düzenlenen 'Geleceğin Yıldızları için Karma Eserler Sergisi'nde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kişisel koleksiyonundan 40 eser yer alıyor.

AA | 23.04.2018 - 09:40..
  1. Haberler
  2. Kültür Sanat

'Geleceğin Yıldızları için Karma Eserler Sergisi' ziyarete açıldı. Haliç Kongre Merkezi'ndeki açılış töreninin ardından açıklamada bulunan İbn Haldun Üniversitesi Rektörü Recep Şentürk, çok kıymetli eserlerin sergilendiğini belirtti.

"BAZI ESERLERİN EŞİ BENZERİ YOK"

Şentürk, "Özellikle bazı eserler var ki dünyada bir tane. Başka eşi, benzeri yok bu eserlerin. Biz bunları sergileyerek bir taraftan kültürümüze hizmet etmiş oluyoruz. Diğer taraftan da üniversitemiz için bir destek kazanmış olacağız bu vesileyle. Özellikle Sayın Cumhurbaşkanımıza, kişisel koleksiyonundan bu eserleri bize bağışladığı için teşekkür ediyorum. İsminin bahsedilmesini istemeyen koleksiyoner İbn Haldun gönüllülerine teşekkür ediyorum" dedi.

Tayyip Erdoğan'ın kişisel eşyalarının yer aldığı sergi

Sergide 303 eserin olduğunu aktaran Şentürk, 40 eserin Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın koleksiyonundan olduğunun söyledi.

"CUMHURBAŞKANIMIZ ŞAHSİ KOLEKSİYONUNDAN BAĞIŞLADI"

"Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın koleksiyonundan bağışlanan eserlerden en ilginç olanı Şevkat Nişanı adı verilen, Abdülhamit Han'ın hayır hizmetlerinde bulunan hanımlara vermiş olduğu nişan. Bu çok orijinal bir şey ve şu anda da onun bir sahibi çıktı. İlk görüşte onun kıymetini takdir edip alan biri çıktı. Bu çok ilginç bir eser.

Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından şahsi koleksiyonundan bağışlanmıştı. Hat eserleri ve çok güzel tespihler ile diğer eserler de var. Cumhurbaşkanımız tarafından buraya bağışlanmış olan. Kehribar tozundan yapılmış bir resim de var. Dünyada eşi benzeri olmayan, bir başka çarpıcı sanat eseri."

Tayyip Erdoğan'ın kişisel eşyalarının yer aldığı sergi

Üniversitenin Mütevelli Heyeti Başkan Yardımcısı Bilal Erdoğan da sergideki eserlerin çok güzel olduğunu ifade etti.

"SERGİYİ GEZMELERİNİ TAVSİYE EDİYORUZ"

Erdoğan, "Burada maksat hem bu eserleri ilgilisiyle buluşturmak hem de üniversitemizin, öğrencilerimizin eğitimine katkıda bulunmak. Üniversitemizin ciddi projeleri, çalışmaları var. İnşallah muvaffak olursak, başarılı bir sergi olarak tamamlayabilirsek, her sene bunu tekrar etmek dileğimiz ve inşallah bu serginin kapanışında da cumhurbaşkanımızla hayırseverlerimizi buluşturduğumuz bir yemeği de ramazandan önce tertip etmeyi planlıyoruz. Hem hayırseverlerin hem de koleksiyonerlerin inşallah gelip sergiyi gezmelerini ve katkıda bulunmalarını diliyoruz."

Tayyip Erdoğan'ın kişisel eşyalarının yer aldığı sergi

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
İlginizi Çekebilir
Kralların ressamı Rahmi Pehivanlı'nın evi ziyarete açıldı
Rahmi Pehlivanlı'nın doğup büyüdüğü ev, restore edildikten sonra ziyarete açıldı.
Bir Tenor Aranıyor oyunu sahnelendi
Kastamonu'da, 2018 Türk Dünyası Kültür Başkenti etkinlikleri kapsamında 'Bir Tenor Aranıyor' adlı müzikal komedi sahnelendi.
Verne Troyer hayatını kaybetti
'Avanak Ajan' filmlerinde canlandırdığı Mini-Me karakteriyle tanınan ve dünyanın en kısa insanlarından biri olan ABD'li oyuncu Verne Troyer, hayata gözlerini yumdu.
Kemal Tahir vefatının 45’inci yılında anıldı
Fikir hayatına yeni ufuklar kazandıran ve Türk edebiyatında yerli duruşun en önemli temsilcilerinden Kemal Tahir, vefatının 45’inci yıldönümünde anıldı.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
CHP-İYİ Parti yakınlaşmasının nedeni oy kaybetme korkusu

CHP-İYİ Parti yakınlaşmasının nedeni oy kaybetme korkusu

225
İsrail gazetesinde yayınlanan 24 Haziran analizi

İsrail gazetesinde yayınlanan 24 Haziran analizi

80
İYİ Parti hazine yardımına da hak kazandı

İYİ Parti hazine yardımına da hak kazandı

199
CHP'den gönderilen vekilleri Kılıçdaroğlu seçti

CHP'den gönderilen vekilleri Kılıçdaroğlu seçti

59
Terör örgütü PKK, CHP-İP ittifakından memnun

Terör örgütü PKK, CHP-İP ittifakından memnun

88
Almanya: Rusya ile daha yakın olmalıyız

Almanya: Rusya ile daha yakın olmalıyız

14
Şenol Güneş: Bir canımız var onu da veririz

Şenol Güneş: Bir canımız var onu da veririz

121
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM