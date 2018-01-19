TBMM 40 stenograf yardımcısı alacak

Meclis Tutanak Hizmetleri Başkanlığının stenograf ihtiyacını karşılamak amacıyla TBMM Stenografi Kursu ve Stenograflık Yönetmeliği hükümleri doğrultusunda azami bir yıl süreli stenografi kursu açılacak.

KPSS ESAS ALINACAK

Söz konusu kursa, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun ilgili maddesindeki genel ve özel şartları taşıyanlar arasından, yeterlilik ve yarışma sınavı ile 60 stenografi kursiyeri seçilecek ve kurs sonunda yapılacak yazılı ve mülakat sınavında başarılı olanlardan 40 stenograf yardımcısı alınacak.

Stenografi kursu giriş sınavı başvurusunda, ÖSYM tarafından (A) grubu kadrolar için gerçekleştirilen Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) sonuçları esas alınacak.

GEREKLİ PUAN: 70

Adaylardan hukuk, siyasal bilgiler, iktisat, işletme, iktisadi ve idari bilimler fakültelerinden veya bunlara denkliği YÖK tarafından kabul edilen yurt içindeki veya yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından birini bitirmiş olmaları, KPSS lisans sınavları sonucunda KPSS P1, KPSS P2, KPSS P3, KPSS P4, KPSS P18, KPSS P23, KPSS P28, KPSS P29, KPSS P38 ve KPSS P43 puan türlerinin herhangi birinden en az 70 ve üzerinde puan almaları şartı aranacak.