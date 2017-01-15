TBMM başkan vekili Aydın oylamayı geciktiren vekillere takıldı

Anayasa değişikliği tasarısının ilk turunda 15. madde oylanırken, CHP'li milletvekillerinin kabinlerde ve dışarıda bir hayli oyalanması dikkat çekti.
Bunun üzerine Meclis Başkan vekili Ahmet Aydın, oylamaya gereken önemi vermeleri, oy vermeyeceklerse duyurmaları uyarısında bulundu.
"DAHA ÖNCE DÜŞÜNMEDEN Mİ OY VERDİNİZ.."
Uyarılarının dikkate alınmadığını gören Aydın, bir milletvekilinin "Düşünüyoruz" demesi üzerine, "Bundan önce düşünmeden mi oy verdiniz" diyerek takıldı.
Oylama, yaklaşık 1 saat gibi uzun bir süre sonra tamamlanabildi.