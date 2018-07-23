TBMM Başkanı Binali Yıldırım nikah şahidi oldu

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Zeki Toçoğlu'nun oğlu ile Ankara Valisi Ercan Topaca'nın kızı muhteşem düğün töreniyle dünya evine girdi. TBMM Başkanı Binali Yıldırım ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu düğüne katılarak genç çiftin nikah şahitliği yaptı.

"SİNİRLENİNCE 'PEKİ' DİYECEKSİNİZ"

Düğün töreninde konuşan TBMM Başkanı Binali Yıldırım, "Kendi isteğinizle, samimiyet, sevgiyle, sadakat ile bir ömür boyu bu birlikteliği sürdüreceksiniz. En zor, en kötü gününüz bugün ki gibi olur inşallah. Çok güzel günleriniz olacak, mutlulukları paylaşıp artıracaksınız. Zorlukları da paylaşıp azaltacaksınız." dedi.

Evlilik sürecinde çiftlerin birbirlerine sinirlendiğinde alttan alınması gerektiğini belirten Yıldırım,"Bir ömür boyu sevgiyle, saygıyla, sadakat ve samimiyetle bu yolculuğu sürdüreceksiniz. İnşallah mutluluğunuz daim olur. Evlatlarımızın tahtını bizler yapabiliriz ama bahtını yapamayız. Rabbim bu iki gencimizin Merve ile Gani’nin bahtını açık eylesin. Ben buraya yeni bir dede olmuş şahit olarak da geldim. Bugün bizim bir torunumuz dünyaya geldi. Rabbim bütün evlatlarımızın bahtını açık eylesin. Evliliğin sırrı; itaat et, rahat et. Birbirinize sinirlenince peki diyeceksiniz ve böylece gül gibi geçinip gideceksiniz” dedi.



