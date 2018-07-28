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TBMM Başkanı Yıldırım’dan Yunanistan'a taziye mesajı

Yıldırım, Yunanistan Parlamentosu Başkanı Nikolaos Voutsis’e gönderdiği taziye mesajında, “Türkiye’nin bu zor zamanda Yunan halkı ile destek ve dayanışma içerisinde olduğunu belirtmek isterim” dedi.

İHA | 28.07.2018 - 10:27..
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TBMM Başkanı Yıldırım’dan Yunanistan'a taziye mesajı

TBMM Başkanı Binali Yıldırım, Yunanistan’da meydana gelen yangın nedeniyle Yunanistan Parlamentosu Başkanı Nikolaos Voutsis’e bir taziye mektubu gönderdi. Yıldırım, mektubunda şunları kaydetti:

"DESTEK VE DAYANIŞMA İÇERİSİNDEYİZ"

“Atina’da meydana gelen yangınlar neticesinde birçok ölü ve yaralıların bulunduğunu derin teessürle öğrenmiş bulunmaktayım. Felaketin yaralarının biran önce sarılabilmesini yürekten arzu eder, şahsım ve Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeleri adına hayatını kaybedenlerin kederli ailelerine başsağlığı, yaralılara acil şifalar dilerim.

Türkiye’nin bu zor zamanda Yunan halkı ile destek ve dayanışma içerisinde olduğunu belirtmek isterim.

Bu vesileyle Zat-ı Alinize, Yunanistan Parlamentosu’nun tüm değerli üyelerine ve Yunanistan halkına geçmiş olsun dileklerimi iletir, en derin saygılarımı sunarım."

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