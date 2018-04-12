TBMM İHİK Başkanı:

TBMM İnsan Hakları İnceleme Komisyonu Başkanı Serdar, Berlin'den sonra Köln'deki temaslarıyla İslamofobi konusunun sahadaki yansımalarını, bizzat muhataplarından bire bir dinlediklerini ve 4 gün boyunca yararlı görüşmeler yaptıklarını söyledi.

"SADECE TÜRKİYE'NİN SORUNU DEĞİL"

İslamofobinin geçmişte yabancı düşmanlığı, Türkler açısından Türk düşmanlığı şeklinde tezahür etmiş olabileceğini belirten Serdar, sorunun çözümü noktasında söz konusu ülkedeki sivil toplum kuruluşlarının ortak bir platform oluşturup konunun devlet katına da taşımasının önemine vurgu yaptı.

Batılı ülkelerde özellikle son dönemlerde artan İslam düşmanlığına dikkati çeken Serdar, şunları kaydetti:

"İslamofobi sadece Türkiye'nin sorunu değil, sadece İslam dünyasının sorunu da değil, herkesin sorunudur. Geçmişte nasıl antisemitizm bir sorun olarak vardıysa ve bugün antisemitizm ile ilgili yasal düzenlemeler yapıldıysa bununla da mücadele için gerekiyorsa yasal düzenlemeler yapılmalıdır."