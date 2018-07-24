TBMM kürsüsünde hakaret eden Ahmet Şık'a ceza

TBMM Genel Kurulunda Bazı Kanun ile Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi görüşmeleri devam ediyor.

Birinci madde üzerine konuşmak üzere kürsüye gelen HDP İstanbul Milletvekili Ahmet Şık, konuşmasında hakarete varan kelimeler kullanmıştı.

2 OTURUM CEZA ALDI

Bunun üzerine TBMM Başkanvekili Mustafa Şentop oturuma ara vermişti.

Aradan sonra Şentop, Şık’ın iki oturum Genel Kuruldan çıkarılmasını teklif etti ve teklif yapılan oylamada kabul edildi.

HDP'li Ahmet Şık'tan Meclis kürsüsünde hakaretler