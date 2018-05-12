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TBMM staj gören öğrencilerin ücret sorununu araştırdı

TBMM Dilekçe Komisyonu bünyesinde AK Parti Bursa Milletvekil Osman Mesten başkanlığında oluşturulan alt komisyon, çalışmalarını tamamlayarak, raporunu hazırladı.

AA | 12.05.2018 - 14:41..
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TBMM staj gören öğrencilerin ücret sorununu araştırdı

TBMM Dilekçe Komisyonu bünyesinde oluşturulan 'Mesleki Eğitim Kapsamında Staj Gören Öğrencilere Ücret ödenmesindeki Sorunların Araştırılması ve Alınabilecek Önlemlerin Belirlenmesi Alt Komisyon' raporunda, staj ücreti yalnızca banka kanalıyla öğrencinin banka hesap numarasına yatırılması önerildi.

Bu ödemelerin her ay düzenli yapılıp yapılmadığının okul yöneticilerince ve yıllık kontrollerinin Bakanlıkça takibi yapılması raporda yer alanlardan.

TBMM staj gören öğrencilerin ücret sorununu araştırdı

ÖDENECEK ÜCRET BÜTÇELENDİRİLECEK

Raporda, Maliye Bakanlığı tarafından, kamu kurum ve kuruluşları merkez ile taşra birimlerinde işletmelerde beceri eğitimi ve staj yapan öğrencilere ödenecek ücretlerin bütçelendirilmesinin sağlanması gerektiği belirtildi.

TBMM staj gören öğrencilerin ücret sorununu araştırdı

RAPORDA ÖNE ÇIKANLAR

Stajın sağlıklı ve verimli yürütülmesine yardımcı olması amacıyla staj sürecini yönetecek olan Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı okul yetkililerine (koordinatör öğretmen, koordinatör müdür yardımcıları ve öğretmenlerin) hizmet içi eğitim verilmesi; dönemsel olarak bu eğitimlerin tekrarlanması, uygulama rehberleri gibi ikincil düzenlemelerin hazırlaması gerektiği vurgulanarak, raporda şu önerilere yer verildi:

ÖĞRENCİLERİN YASAL HAKLARI KORUNACAK

Mesleki eğitim veren okullarda staj sürecinin başlamasından önce öğrencilerin staj sürecindeki yasal hakları (ücret, sosyal güvenlik gibi hakları, çalışma koşulları, mesai saatleri, işçi sağlığı ve güvenliği) konusunda bilinçlenmeleri ve bilgi edinmelerinin sağlanması amacıyla eğitim verilmeli ve ayrıca öğrenci velileri için de eğitim seminerleri düzenlenmeli.

TBMM staj gören öğrencilerin ücret sorununu araştırdı

İLETİŞİM BİRİMİ KURULUYOR

Mesleki eğitimde hak ve sorumluluklara ilişkin öğrenci ve öğrenci velileri için kolay anlaşılabilir kitapçıklar hazırlanmalı ve Bakanlık ile doğrudan sorunlarını iletebilecekleri ve bilgi alabilecekleri bir iletişim birimi oluşturulmalı.

Öğrencilerin mesleki eğitim (özellikle staj, staj ücreti ve sigorta) kapsamında imzalayacakları tüm belgelerin matbu olarak Bakanlıkça hazırlanmalı.

ÜCRETLER BANKA HESABINA YATIRILACAK

Staj ücreti yalnızca banka kanalıyla öğrencinin banka hesap numarasına yatırılmalı ve bu ödemelerin her ay düzenli yapılıp yapılmadığının okul yöneticilerince ve yıllık kontrollerinin Bakanlıkça takibi yapılmalı.

TBMM staj gören öğrencilerin ücret sorununu araştırdı

İŞLEMLER SİSTEME TABİ TUTULACAK

Tüm mesleki eğitim alan öğrencilerin staj kayıtlarının tek sistem üzerinde tutulmalı ve Bakanlıkça denetlenmeli.

Mesleki ve teknik eğitimde amaca ve ihtiyaca yönelik il bazlı ihtiyaç analizi yapılarak sektör projeksiyonlarının oluşturulmasının ve İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurullarının alan açma/kapama talepleri bu projeksiyonlar çerçevesinde ele alınmalı.

Mesleki eğitim için öğrenci kabul etmeyen işletmeler için yaptırım gücü açısından uygulanacak cezai müeyyideler artırılmalı. Mesleki Eğitim Kurulları'nın etkin olarak çalıştırılması sağlanmalı.

TBMM staj gören öğrencilerin ücret sorununu araştırdı

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