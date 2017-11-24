TBMM'de milletvekilleri arasında sevgi diyaloğu

Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu'nda 2018 yılı bütçe görüşmelerinde sona gelindi. Aydemir; hak, hukuk ve adalet anlayışlarını Şeyh Edebali, Mehmet Akif Ersoy ve Yusuf Hac Hacib'ten sözlerle anlattı.

"YÜREĞİMİZDEN AKAN BİR SEVGİ"

Bunların "ak anlayışı tarif eden hakikatler" olduğunu söyleyen Aydemir, "Bizim ‘adalet' kavramı etrafında tesis etmeye çalıştığımız sinerji sevgidir, yüreğimizden akan bir sevgi" dedi. Aydemir'in sevgi vurgusundan sonra milletvekilleri arasında tutanaklara yansıyan şu diyaloglar yaşandı:

"BİRAZ DAHA AZ SEVEBİLİR MİSİNİZ.."

GARO PAYLAN (İstanbul) — Hep böyle sevmeyin bizi.

İBRAHİM AYDEMİR (Erzurum) — Başta liderimiz olmak üzere bütün ak kadronun tezyin edilmiş hâli budur.

ERTUĞRUL KÜRKCÜ (İzmir) — Biraz daha az sevebilir misiniz?

MERAL DANIŞ BEŞTAŞ (Adana) — Daha az sevsinler.

İBRAHİM AYDEMİR (Erzurum) — İnsan sevgisidir, insanın iyiliği için mazlumu zalimden, haklıyı haksızdan ayırmaktır.

GARO PAYLAN (İstanbul) — Yok, biz yaşıyoruz efendim o sevgiyi.

İBRAHİM AYDEMİR (Erzurum) — Yaşıyorsunuz tabii. Biz insanımıza muhabbetle yaklaşanları kucaklarız.

"FAZLA AŞKTAN ÖLDÜRECEKSİNİZ BİZİ"

"ERTUĞRUL KÜRKCÜ (İzmir) — Fazla aşktan öldüreceksiniz bizi.

İBRAHİM AYDEMİR (Erzurum) —…Mesele hak ekseninde gönüller yapmak, hakkı savunarak gönüllere girmektir. Bizim adalet seferberliğimiz aynı zamanda bir gönül seferberliğidir, insan sevgisine dayalı bir gönül bilgisinin ürünüdür. Muhteşem asırlarımızın sırrı da budur arkadaşlar. O açılan kapıların sırrı; bize ardına kadar açılan gönül kapılarının sırrı bu anlayıştır. Adalet bizim temel direğimiz, adalet temelimiz.

MUHARREM ERKEK (Çanakkale) — Temel direğimiz çöktü o zaman, yandık.

GARO PAYLAN (İstanbul) — Ya, bu yol yok.

İBRAHİM AYDEMİR (Erzurum) — Bu yol sevgi yolu kardeşim, bunu ben hep söylüyorum.

MERAL DANIŞ BEŞTAŞ (Adana) — Biz başka bir ülkede yaşıyoruz o zaman.

BAŞKAN — Arkadaşlar… Arkadaşlar… Müdahale etmeyin.

"BIRAKIN İSTEDİĞİ GİBİ SEVSİN"

İBRAHİM AYDEMİR (Erzurum) — Bu yol sevgi yolu, adalet yolu, hak yolu, hakikat yolu. Bunların hepsini söylüyorum.

GARO PAYLAN (İstanbul) — Her şey güllük gülistanlık.

BAŞKAN — Sayın Paylan, ne güzel, sevgiden bahsediyor.

GARO PAYLAN (İstanbul) — Böyle sevmesin bizi diyoruz işte.

BAŞKAN — Bırakın, istediği gibi sevsin efendim.

İBRAHİM AYDEMİR (Erzurum) — Biz sevgiye layık olanlara bağrımızı sonuna kadar açarız arkadaşlar.

MEHMET BEKAROĞLU (İstanbul) — İbrahim Bey, biz seni karşılıksız seviyoruz.

MERAL DANIŞ BEŞTAŞ (Adana) — Hayır, sevmeden yapın bu işi."