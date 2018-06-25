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TBMM’de yeni dönem hazırlıkları başladı

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde, mazbatalarını alacak milletvekilleri için Şeref Holü'nde masalar, Türk bayrakları ve flamalar hazır.

İHA | 25.06.2018 - 11:27..
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TBMM yönetimi, Genel Kurul'daki oturma düzeninden, milletvekili odalarına, Meclis yerleşkesinin peyzajından restoranların yenilenmesine kadar bir dizi alanda çalışma yürütüyor.

ŞEREF HOLÜ HAZIR

TBMM Şeref Holü de bu kapsamda milletvekilleri için hazırlanıyor. Şeref Holü’nde masalar hazırlandı, Türk bayrakları ve TBMM flamaları asıldı.

TBMM’de yeni dönem hazırlıkları başladı

GENEL KURUL 600 VEKİLE HAZIRLANIYOR

Genel Kurul Salonu'ndaki oturma düzeninde de değişiklik öngörülüyor. Buna göre, salona ek koltuklar konulacağı alanın 600 milletvekiline uygun olarak yeniden tasarlanması planlandı.

TBMM’de yeni dönem hazırlıkları başladı

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