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TBMM'nin altına nükleer sığınak projesi

TBMM Başkanı İsmail Kahraman, 15 Temmuz'un ardından, Meclis'in altına nükleer saldırı ve doğal afete dayanıklı bir yapı inşasından söz etti.

04.08.2017 - 07:05
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TBMM'nin altına nükleer sığınak projesi

İsmail Kahraman, 15 Temmuz’daki bombalama hadisesinde sığınıkların işe yaramaz ve kullanılmaz olduğunu, eksiklikleri gördüklerini belirterek, savaş, doğal afet, darbe ve nükleer saldırılara karşı Genel Kurul faaliyetlerinin yürütülmesi için yer altına uzanan yeni bir bina yapılacağını açıkladı.

TBMM'nin altına nükleer sığınak projesi

DOĞAL AFET VE NÜKLEER SAVAŞA DAYANIKLI "SIĞINAK" GENEL KURUL

Milliyet'ten Önder Yılmaz'ın sorularını yanıtlayan Kahraman, savaş, doğal afet, darbe ve nükleer saldırılara karşı Genel Kurul faaliyetlerinin yürütülmesi için yer altına uzanan yeni bir bina yapılacağını kaydetti.

TBMM'nin altına nükleer sığınak projesi

Kahraman, “Yeni yapılacak olan esas ihtiyacımız sığınaktır. 15 Temmuz’daki bombalama hadisesinde sığınıkların işe yaramaz, kullanılmaz olduğunu, eksiklikleri gördük. Dolayısıyla iyi bir sığınak olsun. İlla darbe olacak değil. Tabii afet, nükleer saldırı, deprem, sel olur. Bütün ihtiyaçların görülebileceği en az 500 kişinin oturabileceği salon tarzında bir yer. Şimdikinde yoktu. Ne salon ne mutfak ne Jeneratör ne gıda deposu ne buzdolabı vardı. Bir tek tuvalet vardı. Onu da şimdi onarımla 14’e çıkardık kadın-erkek olarak. Bütün bunların hepsi zaman içine olacak şeyler” dedi.

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