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Merkez Bankası enflasyonun arkasındaki nedenleri açıkladı

Merkez Bankası'ndan yapılan açıklamda, "Enflasyondaki yükseliş alt gruplar geneline yayılmıştır" denildi.

Haber Merkezi | 05.06.2018 - 10:13..
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Merkez Bankası (TCMB) tüketici fiyatlarının yüzde 1.62 arttığı ve yıllık enflasyonun 1.3 puan yükselerek yüzde 12.15 olduğu Mayıs ayı tüketici fiyatları enflasyonuna ilişkin aylık fiyat gelişmeleri raporunda şunlara dikkat çekti:

"Mayıs ayında Enflasyondaki yükseliş alt gruplar geneline yayıldı.

Gıda enflasyonu işlenmiş gıda fiyatlarındaki ılımlı artışa karşın, işlenmemiş gıda fiyatları kaynaklı olarak yükseldi.

"ENFLASYON PETROL VE DÖVİZ YÜZÜNDEN YÜKSELDİ"

Enerji enflasyonu petrol fiyatları ve döviz kuru gelişmelerine bağlı olarak yukarı yönlü seyrini sürdürdü.

TL'deki birikimli değer kaybı, başta dayanıklı tüketim malları olmak üzere, temel mal grubu enflasyonunu olumsuz yönde etkilemeye devam etti.

Bu dönemde hizmet grubu yıllık enflasyonu da artış kaydetti.

Bu gelişmelerle çekirdek göstergelerin yıllık enflasyonları yükseldi, ana eğilimleri ise yüksek seviyesini korudu.

Üretici fiyatlarında gözlenen artışta döviz kuru gelişmelerinin yanı sıra başta petrol olmak üzere emtia fiyatlarındaki artışlar belirleyici oldu.

Tüketici fiyatları üzerinde üretici fiyatları kaynaklı maliyet baskıları bir önceki aya kıyasla önemli ölçüde artarak güçlü seyrini korudu."

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